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嘉義地檢選舉查察期前策略會議　檢警調廉研擬團隊查緝

▲▼ 嘉義地檢署選舉查察期前策略會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署選舉查察期前策略會議，檢、警、調、廉及移民署等機關出席。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署因應111年地方公職人員選舉查察，14日邀集轄區檢、警、調、廉及移民署等機關、單位召開「111年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，由檢察長張曉雯主持。

與會者包括，臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官蔡麗宜、廉政署主任秘書簡美慧、嘉義縣警察局副局長詹登燦、嘉義市政府警察局副局長張明和、調查局嘉義縣調查站主任劉永金、調查局嘉義市調查站主任吳榮修、嘉義縣政府政風處處長郭建毅、嘉義市政府政風處處長吳武璋、移民署嘉義縣專勤隊副隊長賴淑怡及嘉義市專勤隊分隊長張東閔等機關首長及單位代表均出席與會；主任檢察官、檢察官及檢察事務官亦參加會議。

▲▼ 嘉義地檢署選舉查察期前策略會議 。（圖／嘉義地檢署提供）
會議先由檢、警、調及政風單位提出工作報告，會中並針對轄區選情、可能的犯罪熱點、犯罪方式等選舉查察案件之偵處及預防工作等進行充分討論，同時通盤檢討過去的查察作為，透過開誠布公研商、交換意見，使打擊犯罪技巧更臻純熟精練與周全，結合多方力量全面打擊選舉不法，凝聚檢、警、調、移民、政風等機關及轄區行政部門之力量，發揮團隊精神，以達徹底淨化選風之目標。

▲▼ 嘉義地檢署選舉查察期前策略會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義地檢署檢察長張曉雯 。（圖／嘉義地檢署提供）

張曉雯表示，民主政治之良窳，繫於公平之選舉，為確保選舉所產生之公職人員、民意代表清廉執政與問政，有關選舉查察工作，本署已公布分區查察表，大家均應遵循法務部頒布之「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」及「檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點」、「檢察、警察、調查機關查察賄選、暴力介入選舉注意事項」等法令，達成「公平選舉、杜絕不法」的核心工作目標，並做出以下指示：

一、 選舉前期應強化各項蒐報、落實布雷，掌握犯罪熱區，提升布雷成效。
二、 初期須以「多元連結」、「分眾宣導」、「拓展廣度」、「深入社區」、「創造亮點」等原則推動反賄選宣導，以強化民眾拒絕賄選決心，並勇於檢舉賄選，並請移民署針對新住民辦理反賄選法律宣導，讓新住民們充分瞭解相關法律，以免觸法。
三、 反賄、制假(訊息)、懲暴(力)、防賭(博)及嚴辦境外資金介入選舉為本次工作重點，各單位應強化橫向聯繫，有任何可能影響選舉的緊急、特殊狀況，均應隨時通報、妥適處置，必要時應發布新聞，以確保選舉公正及平和進行。
四、 各單位均應落實行政中立原則，避免遭有心人士利用為選舉宣傳工具，並引發外界質疑。
五、 「打擊不法犯罪」、「淨化選舉風氣」為檢察官責無旁貸之責任，本署全體將追求卓越之選舉查察成果，達成「端正選風、禁絕不法」目標。

本次「111年地方公職人員選舉查察期前策略會議」，要求檢察官及相關單位落實選舉案件之查察工作，查賄將不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，積極主動展開查察賄選行動，期能遏止賄選、暴力等不法犯行，也呼籲民眾務必奉公守法，切勿心存僥倖，誤蹈法網，共同完成淨化選風、選賢與能的目標。

本署檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099、檢舉信箱：嘉義郵政第1-25號，請民眾勇於檢舉各種不法，本署對檢舉人身分絕對保密。

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