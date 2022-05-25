最高檢成立「查賄及暴力督導小組」　比特幣等列對價是賄選

▲最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」於25日舉行成立揭牌儀式 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」於今(25)日上午10時舉行成立揭牌儀式，由法務部蔡清祥部長、邢泰釗檢察總長、臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、內政部警政署陳家欽署長、調查局王俊力局長及廉政署莊榮松署長共同揭牌，各地方檢察署「查察賄選及暴力執行小組」亦同步啟動，正式展開111年九合一地方公職人員選舉查察工作。

▲▼蔡清祥部長致詞、檢察總長刑泰釗致詞。



蔡清祥部長致詞指出，今年底九合一選舉，所有執法機關將全力投入查察賄選及暴力，「核心目標」為「公平選舉、杜絕不法」。「三項工作重點」：一、嚴查賄選及暴力；二、嚴防假訊息；三、嚴辦境外資金。「六大具體作為」：一、掌握賄選熱區、提升佈雷成效；二、強化科技查賄，防範數位賄選，向上溯源；三、打擊暴力賭盤、防杜虛設戶籍；四、速查辦假訊息、降低負面效應；五、掃蕩地下通匯，阻絕境外資金；六、全民齊一反賄，鼓勵檢舉賄選，杜絕暴力介入。

邢泰釗檢察總長致詞時表示，最高檢察署依據部頒「一個核心目標」、「三個重點工作」、「六大具體作為」工作綱領，辦理這次九合一選舉反賄選作為。

(一)規劃有效反賄選宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，以中央空廚的方式，由最高檢察署提供「反賄選宣導微電影」，分送各公開場所播放，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選。

(二)偵查作為:1、迅速掌握情資，妥適優先辦理涉有犯罪嫌疑之不實訊息，對於誤導民眾之不實訊息，即時主動澄清，降低負面效應。不實訊息案件涉及公職人員選舉罷免法第104條罪嫌，檢察機關應積極指揮司法警察機關，盡速偵結，從嚴追訴。

2、各地方檢察署指派專職、專股檢察官，迅速查辦境外勢力介入選舉案件，並同時加強掃蕩地下通匯與選舉賭盤，查緝境外資金流入國內之不法管道、以阻絕境外資金介入選舉。

3、以具經濟價值財物作為投票對價者，都有賄選嫌疑。這次選舉使用遊戲點數、比特幣等虛擬貨幣或行動支付作為投票對價，亦構成賄選。各地方檢察署與司法警察機關，請事先加強布建，偵查行動支付、虛擬貨幣賄選案件。

4、政府及公正選舉是民主政治健全發展最重要的基石，各查察機關將不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持「無底線」、「無上限」、「無時限」的原則與決心，積極主動展開查察行動，遏止賄選、暴力及假訊息等不法犯行，達成淨化選風、選賢與能的目標。