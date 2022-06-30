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大陸 大陸焦點 特派現場

評價林鄭月娥5年執政成績　習近平：中央對你充分肯定

▲▼ 習近平6/30會見香港主要官員、林鄭月娥、梁振英 。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

▲ 習近平會見即將卸任港特首林鄭月娥，並稱「這5年工作，中央對你充分肯定」。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

記者任以芳／綜合報導

大陸國家主席習近平今（30日）搭乘高鐵赴港，發表簡短談話後，下午會見香港特別行政區行政長官林鄭月娥，以及全國政協副主席梁振英。央視《新聞聯播》報導指出，習對於林鄭這五年執政成績，堅定落實「一國兩制」、「愛國者治港」原則，中央對於這5年來的工作充分肯定。

報導稱，習近平指出，5年來在中央堅定支持下，林鄭月娥誠履行行政長官的憲製責任，堅定貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，帶領特別行政區政府依法施政，團結社會各界人士止暴製亂，全力抗擊新冠肺炎疫情，積極融入國家發展大局，為維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治重大轉折，做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現了勇於擔當的精神。

習近平強調，「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的。」

▲▼ 習近平6/30會見香港主要官員、林鄭月娥、梁振英 。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

▲習近平會見香港各界代表。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

林鄭月娥也表示感謝，香港疫情波動情況下，習近平主席親臨香港出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮並視察香港。

她表示，香港過去5年是極不平凡的5年，能為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。祝願祖國富強昌盛，習主席視察香港圓滿成功。

▲▼ 習近平6/30會見香港主要官員、林鄭月娥、梁振英 。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

▲習近平會見全國政協副主席梁振英。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

當天下午，習近平也會見全國政協副主席梁振英，並且專門委託相關方面轉達對在港的全國政協副主席董建華的問候。

事後，習近平陸續會見香港特別行政區行政、立法、司法機關負責人，香港各界代表人士，香港紀律部隊代表，中央駐港機構和主要中資機構負責人。根據央視釋出畫面，習近平全程戴口罩視察和拍照，周邊所有人員也一率戴口罩。

梁振英、林鄭月娥，以及候任行政長官李家超，陪同習近平伉儷訪港的五大機構要員，中共中央政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥，中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮，大陸全國人大常委會副委員長沈躍躍，大陸國務院國務委員兼外交部長王毅，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍等也參加有關會見。

▼ 習近平也特地會見香港紀律部隊代表。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

▲▼ 習近平6/30會見香港主要官員、林鄭月娥、梁振英 。（圖／翻攝 央視《新聞聯播》）

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