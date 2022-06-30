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大陸 大陸焦點 特派現場

摘口罩與媒體相隔3尺以外　習近平：港浴火重生「一國兩制」好制度

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《央視》今（30日）最新消息指出，大陸國家主席習近平6月30日下午3點15分搭乘專列抵達香港，明出席於7月1日舉行的慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察香港。稍早習近平摘下口罩，在西九龍站發表簡短談話，他強調，過去香港經歷嚴峻考驗，如今已經浴火重生，證明「一國兩制」是好制度。

▲▼習近平搭乘高鐵訪問香港。（圖／CCTV）

▲習近平搭乘高鐵訪問香港。（圖／CCTV）

習近平與夫人彭麗媛下午3點15分搭乘高鐵抵港，兩人走出車廂時，全程帶著N95口罩。現場由即將卸任的港特首林鄭月娥以及丈夫林兆波親自迎接，港高鐵西九龍站也舉行熱烈歡迎儀式。

從習近平下車一直到演講台，站沿路都是歡迎隊伍，現場不少人拉紅布條「熱烈習近平主席和夫人」，迎接民眾、小學生手拿國旗高呼，「歡迎！歡迎！熱烈歡迎！」，車站牆上和背板也有「熱烈慶祝香港特別行政區成立25週年」的標語。

▲▼ 習近平6/29抵港發表簡短談話、香港浴火重生、港浴火重生「一國兩制」是好制度 。（圖／翻攝 央視）

▲ 習近平搭高鐵抵港發表簡短談話，媒體區至少相隔3公尺以外 。（圖／翻攝 央視）

習近平抵達點講台後，摘掉口罩發表大約不到4分鐘的簡短談話，台下只有幾位陪同官員，並且刻意拉開採訪媒體與習近平的社交距離，範圍至少相隔3公尺以外。

習近平指出，在香港回歸祖國25週年之際，我再次來到香港，感到十分高興，明天是香港回歸祖國25週年慶典日，全國各族人民都將和香港同胞一道慶祝這件喜事。在此，我向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。

習近平表示，據我上次到香港已經過了五個春秋，這五年我一直關注香港、牽掛香港，我的心、中央政府的心和香港同胞在一起。

習近平稱，過去的一段時間裡，香港經受了一次次嚴峻考驗，戰勝一個個風險挑戰，歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃生機。

▲▼習近平搭乘高鐵抵達香港。（圖／CCTV）

▲習近平抵港發表簡短談話，強調香港浴火重生，「一國兩制」是好制度。（圖／CCTV）

最後，習近平強調，事實證明，「一國兩制」具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉，「一國兩制」是個好制度。正所謂「行而不輟，未來可期」。只要我們毫不動搖的堅持「一國兩制」，香港未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出更新、更偉大的貢獻。

據悉，習近平發表簡短談話後，將會見香港政府主要官員及社會各界人士。晚間回深圳夜宿，明7月1日再搭高鐵回港，出席於7月1日舉行的慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並視察香港。

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