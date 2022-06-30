影射陳時中仇恨值太高？　林佳龍：中性詞彙「會打電話說明」

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰將在年底登場，民進黨內包括衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍均被視為潛在人選，林日前受訪稱，民進黨提出的人選不應「仇恨值太高」，否則恐促藍營棄保，被黨內解讀為影射陳時中，引發關注。林佳龍今（30日）說，「仇恨值」是大數據分析的中性詞彙，從選戰的攻防去看，如果有爭議就容易陷入守方，如果提願景就容意扮演攻方，對於可能誤解的地方，他會致電給陳時中說明。

▲無任所大使林佳龍出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍今天上午出席《今周刊》台灣大未來國際高峰會座談會前受訪說，「仇恨值」是媒體使用的名詞，「仇恨值」不是指「仇恨」，而是大數據裡面有這樣的報導，很抱歉說法不清楚，引發誤會。

林佳龍說，他在當時談話的脈絡，是從選戰的攻防去看，如果有爭議就容易陷入守方，如果提願景就容意扮演攻方，也是因為防疫的問題引起政治口水，對於可能誤解的地方，「我會跟陳時中打電話，雖然脈絡沒指特定的人，如果引起誤解，我也會跟他致電說明」。

媒體追問，那林佳龍覺得自己的仇恨值高嗎？林佳龍僅說，「仇恨值」詞彙是中性的，媒體在講大數據的聲量，每個參選人正負面的聲量都會有，「我自己是提願景，建立一個以政見投票正向的參選態度，選舉策略都可以發揮創意，但不要用負面攻擊」。