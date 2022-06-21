少年網購筆電被坑5千　騙徒躲13年終落網...他已變大叔

▲1名詐欺通緝犯逃亡躲藏13年，直到2022年5月1日才被查獲歸案，台南地檢署重啟偵辦，傳喚13年前的相關被害人出庭作證。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

1名林姓女子涉犯詐欺罪被通緝逃亡13年，日前被緝捕歸案，近日相關被害人接獲台南地檢署傳票，但時日已久心覺納悶，經詢問才知道是13年前被騙受害的詐欺案檢方重啟偵辦，被害人抱怨質疑為何案子辦這麼久。對此，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢方依法通緝被告，在追訴權時效屆滿前緝獲，本應繼續偵辦。

台南安平一間賣包子的李姓老闆，日前收到台南地檢署的傳票，要他出庭當證人，他不知道捲入什麼案子，問了檢方才知道，原來是13年前網路購物和人發生糾紛。當時，他下訂一台小筆電，賣家要他先匯款五千元，不過他匯了錢後對方卻人間消失，太太不高興後，他也向警方報案，沒想當事隔13年，孩子今年都要上國中，自己也從「少年家」等到破案都變成大叔，才好奇案子為何拖這麼久？

台南地檢署指出，本件詐欺案發生於2009年之前，被告係因涉及詐騙案被告，檢方因傳喚被告，因拒不到案，檢方於2009年9月9日發布通緝，但被告逃亡躲藏13年，在2022年5月1日被警緝獲歸案，檢察官依法重啟偵辦，依法傳喚當初的被害人出庭詐證依法偵辦，這是法定程序，偵辦程序並無不妥。

據了解，本案追訴期為20年，台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，檢方依法通緝被告，在追訴權時效屆滿前緝獲被告，檢察官依法本應繼續偵辦，並無疑義。