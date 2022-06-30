與呂秀蓮同台被罵爆　林佳龍點評「奇怪留言」：民主該理性討論

記者呂晏慈／台北報導

無任所大使林佳龍積極爭取台北市長提名，近期勤走基層、接受媒體專訪，6月初還與前副總統呂秀蓮在「HER-Story新女性50年」台中特展開幕式同台，但臉書卻湧入大批網友批評。對此，林佳龍今（30日）上午受訪說，民主時代言論自由，但是理性討論同樣重要，極端強化自己的支持者，反而會讓中間選民無法發聲。

▲無任所大使林佳龍出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍的官方粉絲專頁近期湧入大批網友留言批評，有人質疑「找世堅情（指台北市議員王世堅）和反骨呂（指呂秀蓮）是在哈囉？史上最好的交通部長又要壞掉了嗎？」、「看到你找呂秀蓮等人就覺得無言⋯⋯是活在什麼年代？」、「您這次的政治判斷令人失望」等語。

對於臉書出現許多網友指教發言，林佳龍今天上午出席《今周刊》台灣大未來國際高峰會座談會前受訪表示，有些比較奇怪的留言，以及攻擊、情緒性的語言，不過，民主時代言論自由，理性討論也同樣重要，不要用情緒性、人身攻擊的極端語言，有時候反而會激起反對陣營更強烈的反應，大家都極端強化自己的支持者，反而讓中間選民無法發聲，他仍盼用願景跟政見帶動選賢與能、公共政策跟共同美好的未來。

▼林佳龍臉書近期湧入大量批評聲浪。（圖／翻攝自林佳龍臉書）