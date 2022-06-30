鬆口「牛棚熱身做好準備」　羅致政：思考有無能力打贏選戰

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

距離年底新北市長選舉不到5個月，民進黨提名至今未有新進度，曾在2018年參與初選的英系立委羅致政被視為潛在人選，但黨內仍積極勸進交通部前部長林佳龍。羅致政今（30日）上午受訪說，選手能做的，是在牛棚熱身，隨時做好準備，「黨若有需要，我們會非常謹慎思考，有無能力和時間打這場選戰」。

羅致政今天上午在立法院受訪說，新北市這場選戰，是艱困而非輕鬆的選戰，任何黨內同志若有能力、有意願扛起責任，全黨都會給予支持肯定，至於他或林佳龍誰比較適合，就好像打球賽一樣，教練團會根據整個對手、選手的情況做總體考量，「這沒有誰是備案不備案的問題，是教練團整體考量」，每個選手能夠做的，就是在牛棚熱身隨時做好準備。

不過，羅致政也強調，若黨內沒有其他同志有意願承擔這個責任的話，他基於一個黨員，當然要認真思考，是否有能力可以扛起這個責任，尤其現在選戰剩不到5個月，「黨若有需要，我們會非常謹慎思考，有無能力和時間打這場選戰」。

至於提名時程，羅致政說明，提名、徵召的決定權在於選舉對策委員會，不是他可以決定的，雖然新北市是艱困選區，不過他認為，若全黨團結「還是有機會一搏」，黨會根據需要提出候選人，但個人意願當然是很重要的因素。

此外，媒體也關注近日新北市治安問題，羅致政直言，每個市民對新北市都有很多期待，最基本的期待就是治安良好，在火鍋店吃飯不會有惡徒突然跑進來亂砍人，在路上走路時，不會有槍聲大作的情況，新北市府沒必要躲在第一線非常辛苦的警政人員後面，這是每一個新北市民最微薄的需求，把這個推向選舉的話，反而是推卸責任。