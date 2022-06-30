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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林佳龍控競選主視覺抄襲　蔣萬安辦公室駁：毫無雷同處

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安今日發布台北市長競選標語及LOGO 。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30）日召開競選辦公室LOGO及競選口號「你＋台北就是無限」發布記者會，隨後卻遭交通部前部長林佳龍質疑「抄襲」。對此，蔣萬安辦公室表示，無論是圖像或顏色、意涵，都沒有雷同處。

針對林佳龍的說法，蔣萬安辦公室表示，團隊仔細對照，無論是圖像或顏色、意涵，都沒有雷同處，完全沒有抄襲的問題。「你+台北就是無限」的核心價值是「人」，這個「+（加）」串起每一位市民與台北，蔣萬安希望將台北打造成每個人都能實現自我的城市。蔣辦反問，「不知道林佳龍的『+』代表的是什麼？」

蔣萬安上午於台北迪化街公布競選標語「你+台北就是無限」，競選LOGO為多重線條的「無限」符號，展現屬於台北的躍動、靈活、革新風貌，並以多色組合呈現台北的豐富多元。蔣萬安指出，心目中的台北，必須要能協助「每一個你」，將大家的努力轉化成無限的可能；接下來也會以「台北隊」為號召，期盼在後疫情時代與全體市民攜手、共同擘劃下個百年台北新風貌。

記者會一結束，有意角逐台北市長的林佳龍隨即提出質疑，指出蔣萬安主視覺的構想神似他所提的競選主軸「Taipei +」。林佳龍說，別人已經提出「Taipei +」，現在又提出「你+台北」，容易讓人民混淆，希望還是有比較清楚的識別系統，把這場競賽當作創意比賽，盡量不要抄襲，或是引起可能會混淆的結果。

 

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