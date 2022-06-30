捐腎救夫！41歲徧鄉仁醫腎衰竭　愛妻捐左腎當他右腎...移植成功

▲鄭吟豪醫師的妻子捐腎給他，完成活腎移植手術，術後復原情況良好。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

器官移植是近代外科醫療最大的突破與奇蹟之一，花蓮慈濟醫院在2022年上半年，已經完成14例器官移植手術。就在約半個月前剛剛完成夫妻－鄭吟豪與吳宜玲的活體腎臟移植手術。花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞表示，這是由妻子捐贈給先生的腎臟移植手術，術後一周就出院，恢復狀況良好。

鄭吟豪是台北榮民總醫院玉里分院醫師，也是陳言丞主任就讀慈濟大學醫學系時的學弟，他九年前，因為免疫疾病的問題，讓鄭吟豪的腎臟功能出現問題，這些年來在花蓮慈院腎臟內科王智賢醫師的陪伴下，功能維持在一定的水準，但在最近幾個月出現尿毒素上升的狀況，腳也出現嚴重的水腫問題，經過醫療團隊評估，這時候如果不進行腎臟移植的話，可能馬上就要開始洗腎。

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▲鄭吟豪夫妻出席30日的記者會，分享活腎移植心路歷程並與醫療團隊合影。

分享會上鄭吟豪表示，受到這樣晴天霹靂的打擊，曾忐忑問妻子「妳願意捐腎給我嗎？」吳宜玲毫不猶豫立刻答應，唯一的顧慮是「我們沒有血緣關係，可以捐嗎？」幸好經過檢查、配對都十分順利，因此就在6月17日由鄭吟豪大學學長、花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞帶領的團隊動刀，太太吳宜玲的左腎變成了鄭如豪的右腎。

「實際當過病人，真的更能體會病人的感受。現在有再來一次的機會，我還是會繼續守在需要我的地方。」接受移植手術過後，鄭吟豪表示，最感謝的人就是妻子吳宜玲，從學生時期到現在的一路相伴，明明兩個人都是台北人，但卻因為鄭吟豪看見花蓮鄉親的醫療需求，在獲得專科醫師資格後，就決定「回到」花蓮來服務。鄭吟豪感謝妻子給了他完整的家庭，如今還給了他一個健康的腎臟，未來希望能多陪伴家庭，也能用健康的身體來服務有需要的鄉親。



腎臟是默默工作的器官，一般人不容易發現腎臟功能出了問題，鄭吟豪說，他自己生了這個病，在看診時對腎功能相關症狀也特別敏感，只要發現病患的數據有什麼問題，就會強烈建議到腎臟科看診、追蹤，早點處理。

陳言丞說，全台每年大愛捐贈的腎臟200多顆，腎病等待移植的卻有上萬人，目前希望推廣活體移植，最大好處是腎臟狀況比較理想，受贈者腎功能恢復好、排斥率也降低。