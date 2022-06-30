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互傳下體照色喊「愛在我身上搖」　醫師床戰人妻下場曝

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻偷吃醫師互傳色情照，工程師夫發現後崩潰求償100萬，法院判醫師須賠30萬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台北報導

一名高姓醫師與林姓人妻偷偷交往，互傳「下體特寫照」取悅對方，鹹濕調情「妳很愛在我身上搖耶」，並多次出遊、開房，被人妻的電腦工程師老公張男發現後憤而提告。台北地院判高男需負損害賠償30萬元，而後來張男已與妻子離婚、拋棄請求賠償的權利，於是林女免賠。

判決書指出，張男與林女於2014年結婚，但林女卻與婚前透過微信認識的高姓醫師藕斷絲連，高男不斷關心她的婚姻狀況、安慰陪伴，想出各種辦法欺瞞張男外出幽會，2人還互傳下體照調情，最後直接約出門做愛，事後聊到「超喜歡被妳舔X棒，妳很愛在我身上搖耶」，言語極其腥羶露骨。

姦情被張男發現後，憤而提告求償100萬，而高男辯稱不知道林女已婚、也沒發生性行為，且2人的鹹濕對話都是因工作壓力大、逞口舌之快，都是單純性幻想出來的，跟林女也沒有很熟。

但法院檢視對話證據，高男還曾問「怎麼了，跟老公吵架了？」、「妳老公不會懷疑的話就去看夜景」，為了約林女出門還會幫忙想欺騙說詞，明知其為有配偶之人還傳下體照給對方，嚴重侵害張男配偶權。那些極為詳細鹹濕的對話也顯示2人有性交的事實，審酌後判高男須賠30萬較為合理，而雖然林女應負連帶賠償責任，但事發後張男已與其離婚，也拋棄請求權，所以林女無須負賠償責任。仍可上訴。

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