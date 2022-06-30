聯合國醫生又來了！　屏東婦險被騙...警員銀行聯手阻詐21萬

▲潮州警分局新埤派出所員警銀行勸阻柯婦匯款 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣柯姓婦人在臉書認識自稱聯合國駐外醫師，虛情假意讓她掉入愛情陷阱，再以職務交接需返台費用為由，向她先後商借21萬元，經銀行人員聯手潮州警方、家人聯手，成功勸阻她被騙。

屏東潮州1名柯姓女子數月前在臉書上，認識自稱是聯合國駐外醫師的男網友，雙方雖未曾謀面但相談甚歡，對方經常對她噓寒問暖，讓她誤認遇見真愛，對方見她上當後便佯稱，因返台需要1筆資金作為當地醫生職位交接費用，向她商借12萬元，她先前往郵局匯款，經郵局行員察覺帳戶有異，通報新埤分駐所員警到場，雙方耐心解說勸阻，並聯繫她的女兒協助加入勸說行列，始動搖匯款意願而未完成匯款手續。

事隔一個月後，詐騙醫又再度與她搭上線，以甜言蜜語攻勢遊說她，再次向她商借9萬元，她前往銀行指定匯款至國外帳戶，經行員警覺有異報警，警方到場詢問她的款項用途，她才向警方坦承要匯往男友指定國外帳戶，經員警與行員向她解說，告知有許多詐騙集團利用言語柔情博取感情、信任及好感，並陳述需要大筆資金來周轉、交付運費、投資等等騙術要求民眾資助；她始發覺受騙而停止匯款，成功保住她的財產。

潮州警分局表示，這類詐騙手法便是典型的「網路交友、異地情人」手法，現在民眾在網路上交友方便，歹徒常利用甜言蜜語之對話來擄獲取得被害人信任，之後便會以各種理由誘使被害人匯款至其指定之帳戶，此類案件層出不窮，籲請民眾切勿上當，多方面查證或撥打 110、165 請警方協助，以免被騙。