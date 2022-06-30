「財經美魔女」帶娃徵男伴！開條件：顏值要前20%　小三黑歷史曝

▲大陸財經界美魔女、半夏投資創始人李蓓徵婚。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸金融圈「私募美魔女」、半夏投資創始人李蓓，近日在網路公開徵婚。她發文指出，希望對象能夠受過比較好的教育（985以上大學或海外同等）、年齡20到50歲，身高178公分以上，顏值在人群中前20%，身材勻稱身體健康，自信自愛氣質陽光。

李蓓的徵友文寫道，「年齡20-50，身高178cm以上，顏值在人群中前20%。身材勻稱身體健康，自信自愛氣質陽光。」本科碩士畢業於北京大學的李蓓，也要求另一半教育程度需是（985以上大學或海外同等）。

文中還強調了對方的性格，「你是一個理性客觀平和的人，不憤青不情緒化。你有一定的智慧，有遠見或洞見，不隨波逐流。你有自己熱愛的事業，專業或愛好，並能夠持續自我驅動，為之持續努力，因此，你的眼睛裡應該有光。」

李蓓也提到，希望兩個人的關係是平和溫暖的，「各自堅持自己的事業或專業，瞭解對方的偏好和需求，默默給一些對方真正需要的陪伴，安慰，照顧和支持。不以自我為中心，不過多要求對方。不宣洩情緒，不炫耀式戀愛，不要搞得動靜很大。」

▲大陸財經界美魔女、半夏投資創始人李蓓徵婚。（圖／翻攝自微博）

徵友條件曝光後，引發大批網友朝聖。有網友躍躍欲試，許多人讚她真性情，追求自己想要的。不過也有網友批評，李蓓39歲，有過一段婚姻已有兩個女兒，徵友門檻太高。李蓓回應，認真思考之後，決定以後不再公開發文章了，也不再接受公開採訪，「我不想娛樂大眾，不想當金融圈閒話八卦的主角。」

據陸媒此前披露，李蓓1983年生，2005年畢業於北京大學元培學院，獲金融學學士學位，2007年，畢業於北京大學光華管理學院，獲金融學碩士學位；2007年到2011年就職於交銀施羅德基金管理有限公司，先後任研究員，專戶投資經理；2011年管理泓湖重域宏觀對沖基金，投資總監，負責宏觀和大宗商品研究；2015年自立門戶，成立半夏投資。

其中，泓湖投資基金是由李蓓與前夫梁文濤2011年共同成立的。兩人是大陸最早進入宏觀對沖投資領域的基金經理，2010年兩人結婚。有網友指出，李蓓當初靠著小三上位，前夫當時就是有家室的，成功拆散了前夫家庭，然後結婚生育2女。

不過，兩人於2017年4月離婚。當年10月，李蓓發了一份公開信指出，他們之間沒有第三者，沒有婚外情，沒有財產利益糾紛，至始至終沒有吵鬧，也沒有狗血劇情，兩人離婚只是因為價值取向不同。