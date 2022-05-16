50歲女徵婚「男方要有8000萬資產」！自曝優勢：貌美可愛身材好

▲一名50歲女子徵婚，擇偶條件讓不少網友看傻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義縣地方知名媒人婆黃淑晴，過去曾為不少民眾配對，不過她近日卻發文求助，只見一名自稱50歲女子請她幫忙介紹對象，擇偶條件是要是有錢人，且「不動產、現金要有8000萬以上」，另外還不能太胖、年齡須在70 歲以下等，超高難度條件也讓擁有40年婚姻介紹資歷的她看了不禁直呼「真的不太容易⋯」希望網友能幫幫忙。文章一出，引發熱議。

黃淑晴15日在臉書公布對話，只見請求幫忙介紹對象的女子表示，她是一名50歲護理師，無婚史、無子女、生活單純，且「本人貌美、可愛、有氣質」，身高164公分，體重55公斤，並強調自己「身材很好」。另外，她還指出自己可以照顧對方身體健康，當一輩子的貼身護理師，還可陪同國外洽商、旅遊。

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▲黃淑晴公布對話，請網友協助。（圖／翻攝自Facebook／黃淑晴）

女子開出擇偶條件，對象不限離婚喪偶，但必須要是有錢人、開公司、或嫁國外、或有錢人退休，「現金、有價證券加不動產要8000萬以上，以備2人到終老衣食無虞」，年齡須在70歲以下、不能太胖，且對方家庭要單純，子女不得干預男方的事。

對於女子開出條件，黃淑晴坦言，自己雖然是媒人婆，「但是這樣的擇偶條件⋯真的不太容易⋯」並請廣大網友協助，若身邊有符合女子條件的男性朋友，「再麻煩您聯絡晴姐。」

文章曝光後，難度5顆星的配對任務馬上引發關注，不少網友紛紛留言，「沒～4（事）...千萬，那就千萬別出來嚇人」、「有這麼好的條件我會自己留著吧⋯」、「這條件不像找伴侶，應該是挖礦，挖金礦」、「很明顯知道為什麼嫁不出去了」、「她怎麼不想想自己都幾歲了？」、「請她去睡覺吧，夢裡什麼都有」。

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