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再相信愛情一次！屏東徵婚男又來了　徵女伴遊泰：玩出感情我負責

▲▼屏東男徵婚被騙怒告詐欺。（圖／民眾提供）

▲伍男先前在臉書徵婚，與黃女交往並大方送出iPhone手機，不料隨後女方竟封鎖失聯。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名42歲的伍姓男子日前在臉書社團徵婚，大方送出iPhone 13手機，孰料一名黃姓女子現身交往、拿了手機後還不斷索要金錢未果，竟直接消失，伍男不甘遭到「愛情詐騙」，憤而報警提告詐欺。事隔近2個月，如今伍男選擇「再相信一次愛情」，再度於臉書社團徵女伴「7月去泰國普吉島玩5天」，更大方承諾「玩出感情我負責！」網友一看到條件紛紛暴動。

伍男家住屏東，先前透過臉書社團徵婚，PO出住宅照片，自曝名下有房產、土地，「誠心找女友，交往成功者送iPhone 13手機乙支，意者請私訊，謝謝(希望35歲以下，BMI正常，有正當工作者)。」伍男隨後還加碼，承諾只要2人順利交往、步入禮堂結為連理，「生下一個孩子送北海道房子一間！」

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貼文曝光後引發網友熱議，伍男接受媒體採訪時坦言，自己學歷大學畢業，曾環遊過世界38個國家，3年多前才去過南極洲，在日本北海道也有房子，而家族先前曾經營酪牛事業，具有相當程度財力。在發文後，伍男也接獲8名女網友主動聯絡，還相約一名桃園的黃姓女子見面，當時媒體還提問「會不會擔心詐騙？」伍男一派輕鬆地表示「相信自己的判斷力！」

不料伍男與黃女見面2次後隨即展開交往，並依約送出iPhone 13手機，未料黃女就像個無底洞，拿到手機後還不斷開口要錢，要求伍男送她金戒指、幫忙還車貸等，伍男予以拒絕後，黃女竟直接封鎖他人間蒸發；伍男調查後赫然發現黃女從頭到尾都使用假名，不甘感情遭騙，憤而報警提告詐欺。

▲▼屏東伍男於臉書社團徵女旅伴遊泰國普吉島。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

▲伍男今再次於臉書社團徵女旅伴。（圖／翻攝臉書「爆廢公社公開版」）

事隔2個月，伍男再次於臉書社團「爆廢公社公開版」PO文「徵女旅伴」，「7月去泰國普吉島玩5天，分房睡，費用我全書，玩出感情我負責，意者私。需35歲以下，BMI正常，時間自由者。」

貼文一出立即引起網友熱烈迴響，「玩出感情我負責，哈哈哈哈哈」、「沒事，一定玩不出感情的」、「怎麼又是你？搞這麼久還沒上岸？」「最傷人的事都做到這樣了，還玩不出感情！」此外也有網友發現BUG，暴動直呼「我可以帶老公去嗎？費用你包」、「我帶男人跟小孩還有父母一起去，記得你玩你的，費用要幫我們出」、「可以帶小孩老公嗎？我31，BMI正常，我要家庭房喔，謝謝」、「我們一家4口2大2小，謝謝招待，絕對保證不會玩出感情！」

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