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胰臟有陰影！腫瘤4年後長到8.4cm　女就醫才知罹癌王：不會痛

▲▼高雄女就醫才知罹患癌王「胰臟癌」。（圖／阮綜合醫院提供）

▲高雄女腹脹、消化不良，就醫才知罹患癌王「胰臟癌」。（圖／阮綜合醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名汪小姐在2018年體檢時，發現胰臟有陰影，由於當時沒有症狀與不適，因此遲遲沒治追蹤。直到今年3月，她腹脹、消化不良，進一步就醫後，發現當年的腫瘤已擴大至8.4公分，這次與醫師討論後決定手術切除，而術中取下腫瘤檢驗，證實已經癌變。

阮綜合醫院消化外科主治醫師張德銘表示，汪小姐在公家機關服務，4年前健檢時，發現腫瘤指數偏高，胰臟尾部疑似有5公分陰影，由於她是家中經濟重擔，加上沒有不適症狀，因此沒有進一步追蹤治療。這次則因腹脹到院就醫，經核磁共振檢查，照出8.4公分巨大陰影，她不得不面對身體健康狀況。

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▲阮綜合醫院消化外科主治醫師張德銘。（圖／阮綜合醫院提供）

▲阮綜合醫院消化外科主治醫師張德銘。（圖／阮綜合醫院提供）

張德銘指出，癌症手術以長期存活率考量，胰臟癌除了顧慮腫瘤體積，還要看所在位置及是否侵犯周邊構造，若是在胰臟頭部，因手術較複雜困難，以傳統開腹或達文西手術切除為多，若是在體部或尾部，則還可以選擇腹腔鏡切除。

張德銘說，評估汪小姐各方面狀況，因為腫瘤很大，相對腹部空間較小，腫瘤也可能擠壓或侵犯到旁邊血管，增加切除困難度，若採用傳統開腹手術，會在左側肋骨下沿造成15到20公分左右的傷口，且拉長復原時間，因此，雖然腹腔鏡手術的挑戰很高，在和汪小姐討論並作術前精密規劃後，決定以3D立體腹腔鏡摘除腫瘤。

▲▼高雄女就醫才知罹患癌王「胰臟癌」。（圖／阮綜合醫院提供）

▲術中發現8.4公分大腫瘤沾黏脾臟，連同脾臟一起割除。（圖／阮綜合醫院提供）

張德銘表示，手術當下透過腹腔鏡發現，腫瘤雖然未侵犯周邊的腸繫膜靜脈和動脈，不會影響腸道系統，但卻擠壓並緊緊沾黏脾臟血管無法分開，於是連同脾臟一併完整切除，雖然腫瘤有8.4公分，卻僅在患者身上留下不到6公分的切口。患者術後不必作放射或化學治療，但需密切定期追蹤。

張德銘指出，汪小姐術中取下的黏液性腫瘤檢驗，證實已有癌變，若再延遲治療，恐轉移到其他器官。由於大部分胰臟癌無明顯症狀，有時只是食慾不振、腹脹或腹部悶痛，早期確診有困難。等到症狀明顯，有8至9成已是晚期、甚至無法手術切除。

張德銘建議，有消化方面症狀的民眾，還是要就醫，讓醫師評估，也可定期做健康檢查，若發現胰臟腫瘤，儘速和醫師討論治療計畫。悄無聲息的胰臟癌雖然有「癌中之王」的稱號，但以目前醫學技術發展和醫療器材進步，微創手術的運用範圍也大幅提升，一發現胰臟腫瘤，儘速和醫師討論治療計畫，即使腫瘤較大，在未侵犯到周邊器官或構造的情況下，由有能力和經驗的外科醫師操刀，仍可達到切除根治的目標，患者面對治療疾病不必過於悲觀。

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