責任更重！接任警政署長　黃明昭：帶著高雄經驗全心投入

記者吳奕靖、吳世龍、蔡怡萍／高雄報導

警政署長陳家欽申請在6月30日提前退休，接任署長人選在各方政治派系角力下，直到29日確定由高雄市警察局長黃明昭接任，並將在明天辦理交接到任。而黃明昭今天接獲通知後表示，對於接下來重責大任，會帶著在高雄這1年5個月的經驗全力投入付出，將來也會向同樣為前高雄市警察局長的2位「學長」副署長多多請教。

▲ 警政署長29日下午確定由高雄市警察局長黃明昭接任。（圖／記者吳世龍攝，下同）

黃明昭表示，今天下午接到通知，明白接任署長是責任加重的開始，會秉持在任何地方服務都全力付出的精神，帶著在高雄這1年5個月任職期間的經驗，以及與基層警察同仁共同維護高雄治安與防疫的成效，全力維護社會治安、打擊犯罪，並持續做好協助防疫工作。

▲ 高雄市長陳其邁對於黃明昭任內的績效與成果給予高度肯定。（圖／記者吳世龍攝）



他也坦然表示，警察工作就是隨時接受上級指令、該往哪邊就往哪邊，他做好24小時待命的準備。而對於未來2位副署長也是前高雄市警察局長，黃明昭說會多多請益2位「學長」的經驗，搭配做好所有工作。

而高雄市長陳其邁被問到會不會不捨？他有信心地表示這也是全民對黃明昭的託付，雖然未來責任更重大、但相信他能夠勇於承擔，他指出，高雄在黃明昭與基層員警的努力下，槍擊率從之前的6都第2，去年降到6都最低，肯定黃明昭打擊犯罪、維護治安的績效。

至於有關高雄市警察局長未來新任人選，陳其邁則表示尊重中央的安排，也相信未來的黃署長因為對高雄地方治安狀況有深入了解、能夠很快選任在能力、操守上都適當的人選。

陳其邁加碼表示，黃明昭在任職局長期間，還常常以警局為家，有時候因為怕忘了、先傳送訊息告知，在半夜3點黃明昭也是馬上傳馬上回，他常常笑著問說「你是都沒在睡覺嗎？」對於他親力親為、對基層也展現非常良好的親和力給予高度讚揚，也表達未來接任警政署長的祝福。