黃明昭出任警政署長　陳其邁讚許勇於承擔治安績效卓越

▲即將接任警政署長的黃明昭（右二）前往高雄市府拜會市長陳其邁（中）。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局長黃明昭今（29）日確認將接任警政署長，他下午從台北趕回高雄後，馬上前往市府拜會市長陳其邁，當面向他報告相關事宜，黃明昭表示，雖然未來責任加重，但一定會全力以赴。

黃明昭今天上午北上後，中午過後傳出確定接任警政署長的消息，他也隨即搭高鐵返回高雄，回警察局舉行完任內最後一次局週報後，立刻又趕往市府拜會陳其邁，兩人短暫會談後，也一起出面接受媒體訪問。

▲陳其邁（左）拍拍黃明昭（右）的肩膀，給予鼓勵加油。（圖／記者吳世龍攝）

黃明昭表示，接到通知將接任警政署署長後，是一個責任的加重，會秉持在任何地方服務的精神一樣，全力以赴，來維護社會治安，像在高雄這段服務期間，達1年5個半月，在全體高雄市政府警察局的基層同仁的全心全意的投入治安維護，包括協助市政府的疫調工作的精神，以及在市府，尤其陳市長所率領的市府團隊的工作團隊裡，來推動高雄市的治安，讓高雄市的治安更加穩定，在整個各種槍擊或者暴力、重大案件，都有一個很好而且很穩定的績效。

▲黃明昭（右）和陳其邁（中）一起受訪。（圖／記者吳世龍攝）

黃明昭說，在高雄這段時間，無論在防疫工作或者在治安維護工作上面，承蒙市長指導，讓我們學很多，能全心投入治安維護工作。

外界關心誰來接任高雄市警察局長？黃明昭說，這個要由中央來做全盤考量，他人就任以後，一定會跟長官做報告，跟陳市長做協調。

對於未來就任署長，兩位副署長都是他的學長一事，黃明昭表示，兩位副署長都是他的學長，會多多向他們請益。

陳其邁則說，對於黃署長的離去，當然一定會感到不捨，但這也是全民對黃署長的託付，相信他的責任會更重，也相信他會勇於承擔，一定會表現很好。