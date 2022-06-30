連2天卡在4萬！下降沒預期快　醫給答案

記者陳俊宏／綜合報導

29日新增4萬2112例本土確診，近2天都破4萬例，被外界認為確診數下降不如預期。對此，台大醫院感染科前醫師林氏璧指出，主要是人潮回來了，而全台專責病房收治人數都在下降，他其實沒有太擔心，「很多人很愛問口罩什麼時候可以拿下來？我自己永遠給大家的一句話就是，口罩將會是最後拿下來。」

林氏璧在《有話好說》節目表示，指揮中心幾位老師們都有提到，明顯可以感受到大家有點鬆懈吧，人潮開始回來了，北部因疫情下降有一段時間，他自己沒很常出去吃飯，但路上人潮、餐廳內用的人變多。

▼近期路上人潮變多了。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



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不過，林氏璧說，他個人其實沒有太擔心這件事 ，只要醫療量能不會造成太大負擔；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞29日公布全台專責病房收治人數，也已經都在下降，中南部也開始下降。

林氏璧指出，現在是後疫情時代，很多人很愛問口罩什麼時候可以拿下來，「我自己永遠給大家的一句話就是，口罩將會是最後拿下來」，因為中間可能還有很多關卡要過，像BA.4、BA.5可能進來的時候，大家還是戴著口罩。

本土疫情趨緩，各大醫院也陸續減少專責病房開設，指揮中心公布，過去一個月專責病房收治人數首次降到6000床以下。羅一鈞說，目前六區收治人數很穩定下降，除了脫離確診高原期之外，收治部分也已經脫離收治高峰，其中北部比較早脫離收治高峰，而中南部目前也脫離收治高峰期。

▲▼新冠肺炎專責病房、專責加護病房收治人數趨勢。（點圖可放大／指揮中心提供）



而7/1起，現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。

2.室內外拍攝個人/團體照。

3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。

4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

▼7/1起維持現行防疫措施。（點圖可放大／指揮中心提供）

