點名這縣市先跌破千　沈政男：全台才可能跌破萬

▲29日新增4萬2112例本土確診。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

29日新增4萬2112例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，他為什麼特別指明台北市可能單日新增跌破千？因為台北市要先破千，全台才可能破萬，否則台灣就會像新加坡、紐西蘭一樣，留在平原期幾個月，每天新增2、3萬都下不來。

沈政男在臉書說，現在是不是大家都在期待7月中旬到7月底之間，新增跌破萬例？他來講一個嚴峻的現實，如果屆時全台染疫率達18%，就可以破萬，為什麼現在新北染疫率超過20%，新增達5000多？新北5000多，相當於全台3萬多。

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沈政男指出，你再看染疫率超過20%的基隆，29日新增是500多，也是相當於全台3萬多；事實上北北基桃疫情發展最早，也最早折彎曲線，但2、3周來下降越來越慢，已呈現近乎平坦走勢，而原因有可能是下降動能已經耗竭，圍堵病毒的力道與病毒擴散已是勢均力敵，難以壓得更低。

沈政男提到，當然希望這個狀況不要在其他縣市出現，而北北基桃也可以擺脫平原期，繼續明顯下降，「我為什麼特別指明台北市可能破千？因為台北市要先破千，全台才可能破萬，否則台灣就會像新加坡、紐西蘭一樣，留在平原期幾個月，每天新增2、3萬都下不來，而離開平原期的方法，就是持續讓人流指數下降。」

►本文獲得沈政男醫師授權。