台大醫：兒童MIS-C高峰期來了　估全國近200例個案

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎確診兒童已超過60萬例，台大醫院兒童團隊昨日（29日）公布院內收治的MIS-C（兒童多系統發炎症候群）個案就有15例，預估最近1、2週就會達到MIS-C的高峰期，若家中有兒童曾經染疫，康復後6週內一旦出現發燒合併出疹、紅眼、腸胃道不適、淋巴結腫、活力減低、尿量減少等症狀，請家長提高警覺，並提早就醫檢查評估。

▲台大醫院兒童團隊示警，接下來1、2週可能會是MIS-C的高峰期。（圖／記者洪巧藍攝）

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台灣今年3月底爆發新冠肺炎疫情，5月中下旬達到疫情高峰，截至6月中旬已有300萬人確診，其中兒童超過60萬例。台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，MIS-C是在感染新冠病毒後的2至6週可能會發生的併發症，通常發生於18歲以下兒童或青少年，尤其是6到12歲的族群，美國2021年的研究發現MIS-C的發生率大約是每1萬名確診者就會出現3名，以今年台灣兒童確診個案約60萬例來估計，全台灣可能會有100至200例MIS-C個案。

分析台大醫院目前收治的15例個案，年齡從8個月到11歲都有，沒打過疫苗，男孩多於女孩，其中2位有肥胖、1位有白血病病史及1位有川崎症病史，大多是在確診後約20至30天，出現發燒、紅疹、頸部淋巴結腫及腹痛等症狀，也有近半數曾發生休克。

面對近1、2週即將出現的MIS-C高峰期，台大醫院兒童醫療團隊提醒家長，當小朋友受到新冠病毒感染，康復之後的6週內，一旦有發燒合併出疹、紅眼、腸胃道不適、淋巴結腫、活力減低、尿量減少等症狀，都應該提高警覺，並提早就醫檢查評估。

▼▲指揮中心曾公布MIS-C常見的症狀。（圖／指揮中心提供）

至於外界質疑醫院收治的MIS-C個案與指揮中心公布的統計數字有明顯落差，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前所公布的MIS-C個案是列於特殊重症者， 不過後續臨床報告也顯示，MIS-C從輕度、中度到重度，會有不同的表現，像是台大收治的個案就有主要以腸胃道症狀表現，沒有心臟症狀或休克，初步了解，台大醫院6月中旬通報，至少有4例就是被列在中症。

羅一鈞強調，這些個案會重新檢視，病情有無轉重，後續再列入重症通報，現階段指揮中心對外公布的15例都是重症，並非代表所有MIS-C輕症、中症、重症變化情況，後續會再就分類的部分進行討論。