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連2天卡4萬例降不下來！黃立民憂BA.4、BA.5已入侵「快監測本土」

▲▼中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診,防護衣,輕症無症狀,確診,採檢人員。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠篩檢，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內終於脫離疫情高原期，近日單日確診個案終於稍緩，但過去兩天病例數又回到4萬多例。感染科權威黃立民表示，此趨勢代表疫情沒有想像的下降，有兩件事情要釐清，第一、目前有哪些縣市再增加病例，第二、說不定國內有BA.4、BA.5流行，應該進行本土病例偵測。

本土疫情從4月底開始每天確診病例破萬，後來進入疫情高原期，5月下旬還曾出現單日超過9萬例的疫情高點，到了本週一好不容易出現單日確診僅2萬多例，創近2個月確診新低，前天又再次回到4萬多例。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民曾對此表示，病例數多得有點奇怪，依照推估應該要降到2萬多例，但仍有4萬多人新確診，可能要多觀察1、2天再看看。結果昨天又繼續維持4萬多例。

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黃立民昨接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這代表疫情沒有如想像的下降，可能還有其他因素摻進來，應該檢視目前哪幾個縣市病例還在增加，另外還有一個隱憂，Omicron新變異株BA.4、BA.5是否在國內流行。

BA.4、BA.5的傳播力更高、免疫逃脫性也更強，根據指揮中心27日最新統計，邊境攔截累計126例，9成無症狀，輕症主要為發燒、流鼻水、咳嗽等，另也針對個案的同行者、同住家人等接受PCR採檢，目前無檢出變異株。但黃立民認為，本土確診個案也應該進行監測，說不定目前疫情沒有明顯下降，可能是BA.4、BA.5在社區流行。

指揮中心昨天已經宣布，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，如果有BA.4、BA.5還要如何加強防疫？黃立民表示，口罩規範只是基本中的基本，本就要持續維持，應該進一步進行人流管制等強。

指揮中心昨天也公布，過去一個月專責病房收治人數首次降到6000床以下，表示除了脫離確診高原期外，收治部分也脫離收治高峰；另死亡病例未破百例，創6月新低。黃立民說，死亡個案主要是反應兩週前疫情，有所下降也是千真萬確，但對於疫情是否還有另外影響因素，還是要提高警覺。

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