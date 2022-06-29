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波蘭向俄放出威懾訊號　歡迎美在波國建立軍事總部

▲▼波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

波蘭立場一向挺烏反俄。圖為波國總統杜達(左)會晤烏克蘭總統澤倫斯基時的畫面）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統拜登29日表示，計畫在波蘭建立軍事總部。波蘭政府對此表示讚揚與歡迎，稱這是波蘭長期以來希望實現的目標，同時此舉也將向俄羅斯發出明確的威懾訊號。

「路透社」報導，29日稍早時，拜登在西班牙馬德里舉行的北約峰會上表示，美國將加強在歐洲各地的部隊和裝備，並在波蘭設立一個新的永久性陸軍總部，以應對俄羅斯在烏克蘭發動軍事行動後可能出現的新威脅。他又說，美國將向英國增派兩個F-35戰機中隊，並且在德國和義大利部署更多防空力量和其他軍事力量。

▲▼北約聯合軍演「BALTOPS」（又稱波羅的海行動）2021。（圖／美國國防部）

2021年北約聯合軍演「BALTOPS」(又稱波羅的海行動)的畫面。（圖／美國國防部）

當被問及對拜登的聲明有何評論時，波蘭總統的外交事務政策顧問庫莫奇(Jakub Kumoch)說，「這是我們長期透過協商和努力爭取下的一項勝利，同時也透露出一個非常明確的訊息，顯示美國打算增強、而非減少他們在波蘭的軍事存在。」

在此之前，波蘭執政黨「法律與公正黨」領導人卡欽斯基(Jaroslaw Kaczynski)在今年4月時表示，華沙將對美國在波國領土上部署核武器持開放態度，同時歡迎美國在歐洲增兵50%。

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