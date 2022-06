北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　未來將置於「美國核保護傘」之下

▲北約在馬德里峰會上,正式邀請芬蘭、瑞典加入。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

北約在公報中宣布,北約成員國已正式同意邀請瑞典和芬蘭加入北約,30個成員國在馬德里峰會上,共同做出這個決定,並同意正式將俄羅斯視為「對盟國安全的最重大和直接威脅」。俄羅斯入侵烏克蘭,讓赫爾辛基和斯德哥爾摩放棄其傳統的中立立場。

根據《路透社》報導,在土耳其取消對芬蘭和瑞典加入的否決權後,北約領導人正式宣布,邀請芬蘭、瑞典加入。

盟國議會的批准程序,可能長達1年的時間,但是一旦完成,芬蘭和瑞典將受到北約第 5 條《集體防禦條款》的保護,將它們置於美國的核保護傘之下。

