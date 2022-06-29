北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　未來將置於「美國核保護傘」之下

▲北約在馬德里峰會上，正式邀請芬蘭、瑞典加入。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

北約在公報中宣布，北約成員國已正式同意邀請瑞典和芬蘭加入北約，30個成員國在馬德里峰會上，共同做出這個決定，並同意正式將俄羅斯視為「對盟國安全的最重大和直接威脅」。俄羅斯入侵烏克蘭，讓赫爾辛基和斯德哥爾摩放棄其傳統的中立立場。

根據《路透社》報導，在土耳其取消對芬蘭和瑞典加入的否決權後，北約領導人正式宣布，邀請芬蘭、瑞典加入。

盟國議會的批准程序，可能長達1年的時間，但是一旦完成，芬蘭和瑞典將受到北約第 5 條《集體防禦條款》的保護，將它們置於美國的核保護傘之下。

#NATO leaders have just agreed our new Strategic Concept, the blueprint for our Alliance in a more competitive world. #NATOSummit #Madrid https://t.co/asolkHK5I8 — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 29, 2022

與此同時，盟國將增加在北歐地區的駐軍，在波羅的海舉行更多軍事演習和海上巡邏，讓瑞典和芬蘭得以安心。

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