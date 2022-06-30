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陳建仁3度強調與賴清德是朋友　「完全沒心結、派系間的解讀過度了」

▲左起賴清德、蔡英文、陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

▲左起賴清德、蔡英文、陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

現任副總統賴清德被視為2024民進黨總統參選人最大人選，當前副總統陳建仁加入民進黨消息曝光後，外界揣測是總統蔡英文要用陳牽制賴。但陳建仁受訪時認為這是誤解，並三度強調與賴清德是朋友，兩人完全沒有心結的問題；陳建仁也說選舉不是他的考量，自己完全沒有參選2024的規劃。

陳建仁日前受訪時，坦言賴清德曾來詢問加入民進黨的目的，且「問得很白」，引起熱議。《自由時報》29日公布專訪陳建仁的影片，主持人就詢問陳建人，怎麼看外界揣測他加入民進黨，是為了牽制賴清德一事。

陳建仁回應，外界有很多的誤解，很多人會站在主觀意識上，先入為主認定看到的現象來做解讀。他跟賴清德很早認識，曾在賴選立委、台南市長時幫忙站台，且認為賴是民進黨的菁英、年輕一輩裡的佼佼者，「所以我們是好朋友」，很多事情都會互相溝通。

陳建仁也說，當賴清德任行政院長時，他站在總統府工作的立場，跟賴有一些互動，「所以我們是很好的朋友」，外界這樣的解讀，「我不太懂，因為我不是政治人物」，派系之間怎麼樣解讀，都是過度了，傷害了他跟賴之間的友好關係。

陳建仁再強調，｢我們是朋友，而且我們也彼此互相合作，然後使國家未來能夠變得更好｣。

主持人追問，針對外界的「賴陳心結」，或2024可能上演兩個副總統對決，這部分你們兩個相處都OK嗎？陳建仁回應，這件事有點空穴來風，他也不曉得怎樣解釋，但完全沒有心結的問題。

陳建仁表示，「選舉不是我的最愛，也不是我的考量」。自己完全沒有（參選2024）這樣的規劃，民進黨屆時一定會推出最佳人選，到時候自己會全力支持他。

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