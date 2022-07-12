莫德納秋天推出新款加強疫苗　主要針對BA.4、BA.5病毒

▲莫德納宣布，準備在今年秋天推出針對2款針對Omicron病毒的加強疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）日前曾建議，新一代加強劑疫苗應瞄準Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，而美國藥廠莫德納（Moderna, Inc.）宣布，準備在今年秋天推出針對2款專門對抗Omicron病毒的加強疫苗，其中一款特別針對BA.4與BA.5亞變異株。

根據《路透社》報導，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5擴散全球，已在許多國家成為主要毒株，莫德納11日宣布，將會在今年秋天推出兩款疫苗，其中一款針對Omicron病毒的原始變體BA.1，另一款則針對BA.4、BA.5病毒。

莫德納公司表示，根據針對BA.1病毒的mRNA-1273.222疫苗的臨床數據顯示，與現階段使用的加強針相比，該疫苗對快速傳播的BA.4、BA.5病毒中和抗體反應更高。針對BA.4、BA.5的疫苗mRNA-1273.222目前則正在美國FDA的建議下進行開發。

美國FDA的外部顧問在月初時建議，藥廠最好能改變將於秋天推出的新疫苗配方，使其足以對抗目前流行的病毒株，也就是BA.4與BA.5。據CDC最新數據，BA.4與BA.5在美國的感染比例已經超過50%，不僅如此，在其他國家也陸續成為主流病毒株。

全球性投資銀行傑富瑞（Jefferies）分析師麥可伊（Michael Yee）表示，依照目前BA.4和BA.5病毒在美國成為主流毒株的情況來看，屆時FDA可能更傾向於批准第二款針對BA.4和BA.5的疫苗。