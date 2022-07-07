揭「陳時中最佳參選時機」　李秉穎：沒有逃走值得嘉許

▲指揮中心記者會，左起分別為發言人莊人祥、指揮官陳時中，以及醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

對於指揮中心指揮官陳時中傳出下週可能獲民進黨徵召，參選台北市長。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎認為，其實他要離開，早就可以離開，「解封前離開對政治生命是最好的。」但指揮官換人是否會對疫情有影響，他則說，對政策大方向當然有影響，但實際操作還是相同。

李秉穎今（7）天上午接受資深媒體人周玉蔻專訪提到陳時中可能參選北市。他表示，陳時中的離開不一定與疫情有直接關聯，若陳時中要離開，早就可以走，「解封前離開對政治生命是最好的」。周玉蔻追問，因為陳時中說要對疫情有負責任態度高於對政治上的企圖心。李秉穎回應「對，所以他才這麼做。」

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李秉穎自比，「若我是指揮官，要參選北市，我就在解封前下來。」他說明，先前的防疫成績都很漂亮，而遇到解封，疫情一定會上升，還會衍生出包括快篩等問題，若在那之前下來，就可以避免，「他（中）沒有逃走，值得嘉許。」

不過，被問到指揮官應由誰接任較適合？李秉穎指出，指揮官應該要有能力去命令其他部會首長配合做事，這是防疫很重要的原則，過去SARS就有前車之鑑。他強調，先前在參加國際會議，其他國家的代表當時檢討了SARS防疫的規定，「最重要的是指揮官必須是行政院院長或總理以上的人。」

李秉穎說，很多國家都面臨相同情況，衛生部長出來做事，但叫不動其他部會，導致很多事情無法順利執行。他表示，「最好就是行政院層級」才叫得動，但同時，這位指揮官也需具備一些「衛生專業」，沒有衛生專業來考慮政策執行，某些地方可能還是會有不太順的情況。

但指揮官若臨時換將，對於疫情是否有影響？李秉穎認為，對政策大方向會有影響，因為看法不同、作法就會不同。他舉例，像是邊境管制是否要改成0+7，不同人就有不同看法，但在基本面操作還是一樣。「因為防疫靠的不是指揮官一人，而是有健全的指揮系統」他強調，疾管署有很多好的幕僚，他個人也感謝很多防疫醫師，在各種委員會都事先準備資料及見解，對於國家政策有相當程度影響。

李秉穎說，這已經形成很好的架構，不會變，只不過指揮官最高層級換人而已。