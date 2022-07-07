陳時中辭衛福部誰接任？　台大醫曝下一棒「要有2條件」

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

對於指揮中心指揮官陳時中傳出下週可能獲民進黨徵召，參選台北市長，也意味著他將卸任衛福部長及指揮中心指揮官一職。至於接任人選，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎認為應有2條件，包括「有能力去命令其他部會首長配合做事」及「具備一些衛生專業。」

傳出陳時中參選北市後，接任衛福部長人選的可能是衛福部政務次長薛瑞元或不分區立委邱泰源出線接任，而新冠疫情尚未告一段落，指揮官勢必也要再尋覓一位接棒人選。談及此事，李秉穎指出，指揮官應該要有能力去命令其他部會首長配合做事，這是防疫很重要的原則，過去SARS就有前車之鑑。他強調，先前在參加國際會議，其他國家的代表當時檢討了SARS防疫的規定，「最重要的是指揮官必須是行政院院長或總理以上的人。」

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李秉穎說，很多國家都面臨相同情況，衛生部長出來做事，但叫不動其他部會，導致很多事情無法順利執行。他表示，「最好就是行政院層級」才叫得動，但同時，這位指揮官也需具備一些「衛生專業」，沒有衛生專業來考慮政策執行，某些地方可能還是會有不太順的情況。

但指揮官若臨時換將，對於疫情是否有影響？李秉穎認為，對政策大方向會有影響，因為看法不同、作法就會不同。他舉例，像是邊境管制是否要改成0+7，不同人就有不同看法，但在基本面操作還是一樣。「因為防疫靠的不是指揮官一人，而是有健全的指揮系統」他強調，疾管署有很多好的幕僚，他個人也感謝很多防疫醫師，在各種委員會都事先準備資料及見解，對於國家政策有相當程度影響。

李秉穎說，這已經形成很好的架構，不會變，只不過指揮官最高層級換人而已。