BA.5釀下波本土疫情？李秉穎5字結論：社區恐早有流行

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪談近日新冠本土疫情。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨公布台灣首2例BA.5本土個案，引發各界擔憂恐引發下一波疫情。不過，台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎則持不同看法，他認為「平常心看待」即可，可能會有一點小波動，但不會那麼巨大。

對於本土出現BA.5本土病例，有專家分析，「不排除社區已經有BA.5在傳播」，更擔憂8月中爆發大流行，確診恐回到單日5萬例以上。不過，對於各界見解多有不同，李秉穎指出，這些都有可能發生，但大概不會很嚴重，因為國外經驗顯示，變異株讓疫情上升一點，但沒有那麼大，且重症死亡也沒竄上來「這是事實。」

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李秉穎也提到，雖然一開始說這次變異株可能比較容易侵犯肺部細胞，但他個人覺得「這只是理論上的推測」 ，實際上只要對新冠有免疫，一定就會有交叉保護效果，因此無論是BA.4或BA.5進入，「平常心看待就好」，如同過去變異株進到台灣，最後人體還是會適應這些變異病毒。

不過，BA.4或BA.5是否早已在社區流行，李秉穎表示，「有可能」因為邊境解除部分嚴格管制一段時間，所以「說不定已經有零零星星進入台灣。」

李秉穎說，專家們的理解都是對的，只是數字不一定會相符，可能出現5萬人、也可能是4萬，「那就是自由心證的推估」，畢竟是未來的事情。他總結，BA.5會影響疫情，「但不會那麼巨大」，有點小波動，但要說病例數會到什麼程度，「我只能說有可能是3萬或4萬」，不一定。

【BA.5小檔案】

起源國：南非

特性：傳染力較高，相較BA.1、BA.2增加20～30%傳播力；具免疫逃脫特性。

感染症狀：常見疲倦無力、咳嗽、發燒，但以目前境外與本土個案看來，多屬輕症、無症狀。

如何預防：勤洗手、戴口罩、保持社交距離、完成疫苗接種。