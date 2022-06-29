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國台辦指「台灣是中國一部分」　陸委會：中華民國是主權國家

▲▼ 國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

國台辦今（29）日在例行記者會上指出，海峽兩岸尚未統一，但台灣是中國領土一部分的地位從未改變，也不允許改變。對此，陸委會表示，「台灣不是中華人民共和國的一部分，都是不容爭議的歷史事實及兩岸現狀。」

▲▼ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

▲ 陸委會發言人邱垂正 。（圖／翻攝 陸委會網站）

陸委會今晚針對國台辦發言回應道，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣不是中華人民共和國的一部分，都是不容爭議的歷史事實及兩岸現狀，也是國際社會的普遍認知，「絶不容中共當局以荒謬錯誤言論說三道四，侵犯我國家主權。」

陸委會接著指出， 北京當局僵化的對台政策導因於其錯誤的「一中原則」定位；對岸企圖將「台灣內國化、海峽內海化」的主張及謬論，亦嚴重悖離國際社會認知及兩岸現狀，是進一步升高區域緊張情勢的挑釁舉措，國際社會不會承認，台灣也絕不接受。

陸委會最後表示，台灣堅持自由民主憲政、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣前途須由台灣人民決定，「這『四個堅持』是我們的明確底線，正告北京當局唯有面對正視中華民國存在的事實，才能務實處理兩岸政治分歧。」

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