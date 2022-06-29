陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

▲農委會批國台辦胡亂指控，令人不解和無法接受。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大陸國台辦今（29日）指出台灣2批石斑魚輸入又檢出有藥物，證明藥物問題根本沒有得到解決。對此，農委會反批，中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。

農委會指出，自6月10日中國發布將於6月13日起暫停我國石斑魚輸入後，我國即未有輸出的石斑魚活魚運送至中國。

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農委會表示，針對上次中國所指控我國石斑魚養殖場有禁藥檢出問題，漁業署針對中方所提供資訊回到產地將11家養殖場進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水，送交實驗所檢驗，結果顯示四環黴素類、孔雀綠/還原型孔雀綠、結晶紫/還原型結晶紫等皆未檢出，6月17日透過兩岸動植物檢疫聯繫平台提供給中方，迄今未獲得回應。

至於今國台辦再次聲稱石斑魚的藥物檢出，農委會反問，為何國台辦不向他們的海關總署詢問我方提供的科學證據，如果中方對於我方提供的科學證據仍有疑問，歡迎透過國際或第三方驗證機構來共同檢視，而非透過國台辦無的放矢。

農委會說明，2000多戶石斑魚養殖戶皆配合安全用藥管理，為避免少數業者違規，在產地全面監控及檢測結晶紫/還原性結晶紫，今年目標抽驗120件水產品，迄今檢驗100件（石斑84件，午仔16件），均未檢出。我國從事農漁畜產品出口貿易皆依照國際規範，並遵循相關國際標準程序，無論是美國、日本等皆可順利完成農產貿易，惟獨輸入中國被冠以莫須有的汙名，這對兩岸農產品貿易沒有助益。

農委會最後批，中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。