　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸又驗出2批台灣石斑有禁藥！　農委會轟胡亂指控：令人不解

▲▼因應中國片面暫停我國石斑魚輸入,農委會漁業署主辦「寶島鱻魚 鮮美一夏」記者會,尋求打通國內市場與國際通路,積極行銷台灣優質石斑魚,萊爾富及東森購物等國內企業也以實際行動力挺國產水產品。（圖／記者李毓康攝）

▲農委會批國台辦胡亂指控，令人不解和無法接受。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大陸國台辦今（29日）指出台灣2批石斑魚輸入又檢出有藥物，證明藥物問題根本沒有得到解決。對此，農委會反批，中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。

農委會指出，自6月10日中國發布將於6月13日起暫停我國石斑魚輸入後，我國即未有輸出的石斑魚活魚運送至中國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會表示，針對上次中國所指控我國石斑魚養殖場有禁藥檢出問題，漁業署針對中方所提供資訊回到產地將11家養殖場進行採檢養殖場內的魚體、底土及池水，送交實驗所檢驗，結果顯示四環黴素類、孔雀綠/還原型孔雀綠、結晶紫/還原型結晶紫等皆未檢出，6月17日透過兩岸動植物檢疫聯繫平台提供給中方，迄今未獲得回應。

至於今國台辦再次聲稱石斑魚的藥物檢出，農委會反問，為何國台辦不向他們的海關總署詢問我方提供的科學證據，如果中方對於我方提供的科學證據仍有疑問，歡迎透過國際或第三方驗證機構來共同檢視，而非透過國台辦無的放矢。

農委會說明，2000多戶石斑魚養殖戶皆配合安全用藥管理，為避免少數業者違規，在產地全面監控及檢測結晶紫/還原性結晶紫，今年目標抽驗120件水產品，迄今檢驗100件（石斑84件，午仔16件），均未檢出。我國從事農漁畜產品出口貿易皆依照國際規範，並遵循相關國際標準程序，無論是美國、日本等皆可順利完成農產貿易，惟獨輸入中國被冠以莫須有的汙名，這對兩岸農產品貿易沒有助益。

農委會最後批，中國政府既提不出科學證據，也不遵循國際規範，胡亂指控，令人不解和無法接受。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
陳偉殷遭阪神釋出　透露下一步動向
快訊／新任警政署長出爐！　蘇貞昌正式批准
7／15起國旅補1300元　申請方式出爐！55億經費花完就停
柔道童教練怨「媒體渲染人生變黑白」　母反問：我孩子的人生呢？
網紅老公爆「偷吃酒店妹」得性病　正宮公布偷吃LINE對話
快訊／國家警報響了！這3區防劇烈大雷雨「13縣市豪大雨特報」
快訊／板橋開槍畫面曝！一大群黑衣人搭9輛小黃　大街上尋仇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5億元振興7月上路！旅客越多補助越多　客運搶客祭千元乘車金

天氣陰陰的！電力備載容量「竟亮這個燈」　網狂抖：很危險

邊境開放「商務客、國人」優先　陳時中：會再下開到可組團出國玩

南美館地獄展再推「限定孟婆湯」！網笑：喝完忘記付錢就走了

7／15起「國旅補1300元」　申請方式出爐！55億經費花完就停辦

超Q隱藏版來了！「4款LINE貼圖」限時一鍵領取

幼兒莫德納快來了！「2歲↓打大腿」　李秉穎：5症狀恐心肌炎速就醫

專家籲秋冬全民開打第四劑　李秉穎：對健康者保護力提升有限

女童快篩陽卻驗出感染EB病毒　羅一鈞：有可能同時感染

藍營喊「先查黑心快篩再參選」　陳時中：有弊端就處理「和選舉無關」

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

5億元振興7月上路！旅客越多補助越多　客運搶客祭千元乘車金

天氣陰陰的！電力備載容量「竟亮這個燈」　網狂抖：很危險

邊境開放「商務客、國人」優先　陳時中：會再下開到可組團出國玩

南美館地獄展再推「限定孟婆湯」！網笑：喝完忘記付錢就走了

7／15起「國旅補1300元」　申請方式出爐！55億經費花完就停辦

超Q隱藏版來了！「4款LINE貼圖」限時一鍵領取

幼兒莫德納快來了！「2歲↓打大腿」　李秉穎：5症狀恐心肌炎速就醫

專家籲秋冬全民開打第四劑　李秉穎：對健康者保護力提升有限

女童快篩陽卻驗出感染EB病毒　羅一鈞：有可能同時感染

藍營喊「先查黑心快篩再參選」　陳時中：有弊端就處理「和選舉無關」

SBL首波選秀名單！陳孝榕、吳宗憲等20人　首輪新秀保障月薪6萬

隨機拉車門中獎了！　他猛收「10筆消費簡訊」...賊狂刷卡買這個

詭異！北海道警察副署長「偷百元糖果」被抓包　3天後陳屍校園

5億元振興7月上路！旅客越多補助越多　客運搶客祭千元乘車金

新北兒童疫苗第2劑今起預約！　3小時3160人搶預約

王令麟領軍　東森自然美三度勇奪國家級榮譽！

雲林興建焚化爐爭議　斗六市長林聖爵槓立委劉建國團隊

日本群馬縣高溫飆破40度！　東京「單日224人中暑」送醫破紀錄

陸南水北調中線擴能　北京自來水硬度下降...地下水獲回補

中華隊捨林承飛改選張政禹　餅總親自解釋原因

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

一中豪大雞排500萬頂讓　老闆退休當房東

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

全家大小都感染　醫揭「快樂黑數」恐怖後果

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

剛交往2個月　見男友手機買春紀錄！她心涼了

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多熱門

相關新聞

短裙OL搭捷運被偷拍　癡漢竟是公務員

短裙OL搭捷運被偷拍　癡漢竟是公務員

北市捷運今年大年初三發生車廂內偷拍事件，34歲施姓OL與男友搭乘捷運從台北車站至北投站，就在列車快到北投站時，男友察覺坐在斜對面的男子行為怪異，當場揪出他正在偷拍女友裙底，經查該名陳姓男子身分竟是漁業署公務員，士林地檢署偵結後，依妨害秘密罪提起公訴。

上海台人買嘸票　國台辦回應了

上海台人買嘸票　國台辦回應了

猴痘入侵台灣　國台辦回應

猴痘入侵台灣　國台辦回應

竹莢魚驗出新冠陽性　國台辦回應

竹莢魚驗出新冠陽性　國台辦回應

國台辦：近期再有2批台灣石斑魚「驗出禁藥」

國台辦：近期再有2批台灣石斑魚「驗出禁藥」

關鍵字：

大陸國台辦石斑魚用藥藥物農委會漁業署

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面