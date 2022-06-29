上海航班少台人買嘸票　國台辦：會動態調整

▲桃園機場。（圖／桃機公司提供）

記者蔡儀潔／北京報導

全球新冠疫情持續蔓延，飛往大陸的航空公司仍採取限班、限人數政策，近期不少上海台人表示買不到機票。對此，國台辦今（29）日回應稱，會根據防疫要求，去動態進行調整航班；28日發佈的入境隔離「7+3」同樣適用於台灣同胞。

▲ 國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

國台辦發言人馬曉光今日指出，為了防範輸入和防止疫情擴散外溢，大陸對所有入境航班做出調整，這是為了守護民眾的身體安全；陸方很關注台灣同胞往來台灣的訴求，會根據疫情防控的要求，去動態進行航班的調整。

馬曉光指出，自7月1日開始，觀察到上海往返台灣的班機已經從50%的客座率提升至75%，盡可能便利台灣同胞往來大陸。

馬曉光進一步介紹稱，大陸國務院28日發布新版《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，其中提到入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」，「我想這樣的措施適用於台灣同胞，有利於台灣同胞往返兩岸。」

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

在每週2.5萬人入境旅客限制下，近期不少上海台人表示買不到直航機票，回家之路艱難。但航空業者向《東森新媒體ETtoday》透露，真正原因在於上海自5月後，限制航司每月僅能提供2班返台直航班機，「就算入境額提高，但只有2班，座位我都已經賣完啦，問題無法真正解決。」

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