警車變成毒氣室！他被上銬丟進去「窒息慘死」　惡警壓制影片瘋傳

記者吳美依／綜合外電報導

巴西發生一起執法過當致死案，引爆全國眾怒。2名員警臨檢時，竟把38歲思覺失調症患者桑托斯（Genivaldo de Jesus Santos）壓制塞入後車廂，並往車內丟了一枚氣體手榴彈，最終男子窒息死亡。政治人物、非裔人權運動家雷娜塔（Renata Souza）抨擊，「警察把汽車變成毒氣室，並且處決了一名精神病患。」

本案發生於25日，而影片26日起在社群媒體上瘋傳。只見後車廂冒出滾滾白煙，而2名員警用雙手壓住車門，阻止男子逃脫，桑托斯的尖叫聲越來越微弱，被車門夾住而不斷掙扎的雙腿也不再亂踢。旁邊民眾說道，「他們要殺了這傢伙！」

家屬表示，桑托斯罹患思覺失調症，騎摩托車時接受警方攔查，被找到口袋裡的精神疾病藥物後，變得十分緊張，而他抵達醫院前已經死亡。

▲38歲的桑托斯被警方壓制，最終窒息死亡。（圖／翻攝自YouTube／Diário do Nordeste）



姪子威利森（Wallyson de Jesus）說，「他們往後車廂丟了某種氣體（罐子），然後前往警察局，但我叔叔已經失去意識。他們把他帶去醫院，但已經太遲了。」另一名姪子艾利森（Alisson de Jesus）就在現場，他宣稱曾向警方交代叔叔的心理健康狀況。

《路透社》取得巴西國家法醫研究所的驗屍報告指出，桑托斯死於機械性窒息（mechanical asphyxia），此狀況「可能由多種因素造成，目前還不可能確認窒息的直接原因，或者究竟如何發生的。」

▲目擊者從後方視角拍攝，警方持續壓制桑托斯。（圖／翻攝自YouTube／Diário do Nordeste）



巴西聯邦公路警察（PRF）26日聲明，由於桑托斯積極抵抗，而且出現「攻擊性」，才被警方使用擒拿術及較不具攻擊性的工具制伏，但在前往警局途中身體不適，之後送醫不治。他們宣稱已經針對員警行為展開調查，但完全沒有提及影片裡的白色氣體究竟是什麼。

《衛報》報導，巴西的致命警察暴力事件司空見慣，且不成比例地影響非裔人口。非營利組織「巴西公共安全論壇」（BFPS）數據指出，2020年巴西警察一共殺害6416人，近8成都是黑人。

巴西24日才發生類似案件，警方突襲里約一處貧民窟，竟釀成26人死亡，連續2起執法過當案件引爆各地示威，抗議人士縱火、封鎖高速公路，揮舞標語呼籲伸張正義。

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