幫淫魔富商「誘騙未成年少女」供性虐陪睡　美名媛判刑20年

▲美國名媛麥絲威爾（右）涉嫌替前男友、「淫魔富商」艾普斯坦（左）誘騙未成年少女賣淫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）涉嫌替前男友、「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙未成年少女賣淫，28日被判處20年有期徒刑。法官指出，被告「直接且反覆參與一個可怕計畫」，卻未能接受自己涉入犯罪所需承擔的責任，也沒有展現出悔意。

麥絲威爾2020年7月落網後關押至今，去年底被判處5項罪名成立，包括未成年人性交易。她將被送往康乃狄格州的聯邦監獄服刑，還被判處5年獄後監督（supervised release）及75萬美元罰款（約新台幣2225萬元），但律師宣稱她無力支付。

60歲的麥絲威爾上次出庭時，沒有替自己辯護，她28日當庭認罪，並向受害者致歉，但沒有提及自己應該負起的責任，「艾普斯坦應該在這裡，站在妳們所有人面前。但這終究無關艾普斯坦，而是我要被判刑了。我對於妳們經歷的痛苦感到很抱歉。我希望我的定罪……能在妳們心中帶來一個了結。」

▲麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）2013年在紐約聯合國總部記者會上發言。（資料照／路透）

針對此案，檢方求刑30-55年，辯護律師要求輕判4.25-5.25年。而法官內森（Alison Nathan）透露，根據量刑指南，被告刑期應為15.5-19.5年，但考量到被告態度及受害者令人不安的證詞，她的最終判決刑期略為超出範圍。

CNN寫道，這起國際性交易案件持續數十年，牽連數十名女性受害，但20年量刑恰恰證明，有錢有勢的人如何避免、或者至少延遲自己行為的後果。

愛普斯坦以強大財力和良好政商關係叱吒華爾街，也與各國政商名流關係密切，包括美前總統柯林頓、川普以及英國安德魯王子等等。他於2019年7月被指控涉入性交易，在紐約住處被捕，但1個月後就在獄中輕生。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》