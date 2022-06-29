快訊／獲國民黨提名參選苗栗縣長　謝福弘3小時前才被通知





▲國民黨中常會提名謝褔弘參選苗栗縣長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常會今（29）日正式提名前農田水利處長謝福弘參選苗栗縣長。謝福弘表示，他是在今天早上11點才被告知黨中央要提名。對此，文傳會主委王育敏補充，由於選策會都是在週三上午開會，會議中達成決議後，才會以電話通知候選人。

謝福弘指出，他承諾會善用自己38年的行政經驗，傾聽縣民聲音，達到縣民共識的理念，也將承襲現任縣長徐耀昌所擦亮的政績，創造「幸福苗栗、幸福號」。

至於分裂紛爭，地方人士判斷，議長鍾東錦將參選到底，待謝於中選會正式登記後，鍾將以違反黨紀遭黨中央開除黨籍，屆時鍾與黨中央的衝突，可持續創造聲量，延續政治生命。

對此，謝福弘表示，他不是哆啦Ａ夢無法預知未來，但是國民黨沒有分裂的本錢，大家應該團結一致，在朱立倫領導下，讓苗栗的藍天永遠飄揚著中華民國國旗。他也承諾會盡最大的努力與鍾聯絡，鍾畢竟花了很多時間、做了很大的努力，在短時間內難以接受是可以體諒的。

國民黨苗栗縣長提名因派系問題遲遲無法解決，黨主席朱立倫屬意的立委徐志榮多次表明沒有參選意願，鍾東錦及謝福弘均則揚言參選到底。黨中央無法勸進徐志榮因素複雜，其一是因為徐志榮曾多次當面承諾鍾、謝兩人，自己不會參選，而造成誠信上的問題，始終不願接受徵召。

據地方人士透露，被視為劉政鴻派系大弟子的謝福弘過去並無選戰經驗，但多年的農田水利會背景讓他的人脈及樁腳不容小覷，同時他也是徐志榮摯友，除了徐志榮的奧援，前縣長傅學鵬、現任縣長徐耀昌也曾表示若他被提名將會支持他。不過，國民黨提名謝福弘也有風險存在，謝過去在農田水利會系統任職時，讓綠營蒐集到一些「黑資料」，恐成為選戰後期的未爆彈。





▲國民黨中常會提名高雄市長參選人柯志恩、苗栗縣長參選人謝褔弘。（圖／記者屠惠剛攝）