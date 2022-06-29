黃珊珊辭職關鍵時機曝「8月底城博會」　她辦感恩餐會要幕僚繼續衝

▲台北市副市長黃珊珊28日赴議會進行專案報告，說明行政不中立爭議。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局年底市長選舉人選，首都台北市成為兵家必爭之地，有意角逐台北市長大位的台北市副市長黃珊珊，儘管檯面上說將重心放在市政，不過私下鴨子划水，利用議會總質詢結束後辦「感恩餐會」，透露自己下會期初期會留在北市府，並勉勵大家戴好鋼盔繼續向前衝；雖然黃珊珊未透露辭職時間，但據了解就這個時間點會落在8月27日台北城市博覽會正式開幕時間左右。

台北市議會第一會期將於30日落幕，由於碰上年底大選，第二會期預計7月中旬開議；而黃珊珊利用14日總質詢結束之後，上上週在議長陳錦祥開的玉喜飯店舉辦「感恩餐會」，邀請市府局處首長、幕僚和發言人團隊等出席，以「感謝首長們的辛勞」為名義舉辦，但過去卻從未有會期結束後宴請首長的先例。

據了解，黃珊珊在餐會中除了感謝局處首長等人之外，也認為藍綠陣營近期發起「行政不中立」攻擊，可預見下個會期會更加困難，呼籲大家要戴好鋼盔、繼續往前衝。與會人士透露，黃珊珊未在此場餐會中說明離職時間點，但從談話來看，下個會期初期仍會繼續留在市府，並留到城市博覽會開幕後再請辭。

黃珊珊原本預計在5月、第一會期結束後請辭，但因為4月下旬疫情大爆發，導致時間不斷延後；而台北市城市博覽會的開幕時間點位於8月27日至9月11日，細數接下來北市府較為重要的政策，包括7月將推出振興方案，以及8月初北藝正式開幕，而黃珊珊選在8月底城市博覽會開幕後離開，也巧妙躲過9月的議會總質詢。

關於台北市城市博覽會，黃珊珊曾說明，台北市城市博覽會與基隆市先前的城市博覽會相同性質，因為2023年台北市要辦台灣燈會，過去新竹要辦台灣燈會時，也有先舉辦一個城市博覽會，算是一種「前置展」，希望台北市要舉辦台灣燈會前，讓民眾進到這個城市裡面，一起看看台北市的過去、現在和未來。