「孟買春秋」被柯文哲封鎖　北市：充滿情緒性攻擊「製造對立衝突」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

路透社前記者、知名部落客「孟買春秋」28日晚間表示，帳號遭到台北市長柯文哲封鎖，造成無法留言，消息一出引發正反議論，有不少網友前往聲援，但也有鄉民質疑「自己都在封鎖人了，還好意思講別人」。針對封鎖「孟買春秋」帳號一事，台北市政府發言人陳智菡回應，「孟買春秋」某些發言已非奠基於理性或聚焦公眾事務討論。

「孟買春秋」28日透露，自己被柯文哲官方帳號封鎖，用另外一個小帳確認並留言，「我是孟買春秋，一直追蹤柯市長關心台北市政，請問柯市長為什麼封鎖我？不能提出和柯粉不同的意見嗎？」沒想到又再被封鎖，因此向台北市政府市長室陳情。

消息一出後，許多網友紛紛湧入柯文哲臉書，「政治不難，找回孟買春秋而已」、「阿北能，孟買春秋不能，還我孟買春秋阿」、「阿北，為什麼要把孟買春秋封鎖+刪留言呢？」、「我找不到春秋孟買嗚嗚嗚」。

不過也有PTT鄉民認為，「用同樣的標準看看台南市長黃偉哲啦！之前爐渣案的時候多少人被封鎖？」、「孟買春秋自己都在封鎖人了，還好意思講別人」、「抗議臉書啊，設定大家都不能封鎖」。

對此，負責經營柯文哲官方臉書、IG的台北市政府發言人陳智菡回應，某些發言並非奠基於理性或聚焦公眾事務討論，而是針對柯文哲個人，充滿情緒性攻擊謾罵，意在製造對立衝突，為維護柯文哲社群用戶公平獲取資訊權益，管理員歡迎有理性、不慣性洗版干擾其他受眾的網友自由發言討論。