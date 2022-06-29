女子疑喝蓖麻汁治便祕中毒險喪命　「比蛇毒強3倍」醫籲不可食用

▲蓖麻的種子可用來榨取蓖麻油，其中富含三酸甘油酯，除此之外，種子中還存有一種稱為蓖麻毒的毒素，此種毒素對人類的平均致死量為0.2毫克。（圖／翻攝自Ａ醫學百科網站）

記者林悅／台南報導

台南1名女子疑喝蓖麻汁引起中毒症狀，經送奇美醫學中心急診救治倖免於難，據了解，蓖麻種子可用來榨取蓖麻油，其中富含三酸甘油酯，除此之外，種子中還存有一種稱為蓖麻毒的毒素，此種毒素對人類的平均致死量為0.2毫克，此毒素能抑制蛋白質合成過程，進而對生物體造成傷害，不可食用。

據了解，奇美醫學中心日前接獲1名女子疑因喝蓖麻汁送醫救治，經醫團隊治療後已無大礙而平安出院。奇美醫學中心表示，相關病患病情無法說明透露。

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▲維基百科指出，蓖麻是一年或多年生草本植物，橢圓形種子，０有光澤並有黑、白、棕色斑紋，還存有一種稱為蓖麻毒的毒素。（圖／翻攝自維基百科網站，下同）

據維基百科指出，蓖麻是一年或多年生草本植物。全株很光滑，上被蠟粉，通常呈綠色、青灰色或紫紅色；莖圓形中空，有分枝；葉互生較大，掌狀分裂；圓錐花序，單性花無花瓣，雌花着生在花序的上部，淡紅色花柱，雄花在花序的下部，淡黃色；蒴果有刺或無刺；橢圓形種子，種皮硬，有光澤並有黑、白、棕色斑紋。

另一方面，經過提純的蓖麻毒素，其毒性更強，蓖麻毒素的毒性是氰化物毒性的6千多倍，比毒蛇的毒性要強 2-3倍，其毒性可以說是潛在的生化武器。

蓖麻的種子可用來榨取蓖麻油，其中富含三酸甘油酯。除此之外，種子中還存有一種稱為蓖麻毒的毒素，可從生產蓖麻子油所遺留的廢物中萃取出來。蓖麻的整個植株都有一定的經濟價值。蓖麻莖皮含有麻纖維，是生產繩索、紙張和板材的原料。因蓖麻稈中含有蓖麻鹼和毒蛋白，不會藏有蟲卵和害蟲。蓖麻葉可飼養蓖麻蠶，蓖麻蠶絲是優良的輕紡材料。蓖麻油粕經脫毒處理後，是優質的蛋白質飼料，也可以用作肥料及活性炭的生產原料。





據A醫學百科指出，蓖麻毒素（英語：Ricin）是從一種稱為蓖麻的植物所萃取出來的毒素，又稱蓖麻毒蛋白。此種毒素對人類的平均致死量為0.2毫克，但也有一些文獻的數據較高。此毒素能抑制蛋白質合成過程，進而對生物體造成傷害。

▲蓖麻種子存有一種稱為蓖麻毒的毒素，此種毒素會引起中毒。（圖／翻攝自Ａ醫學百科網站）

蓖麻毒蛋白在吞咽、注射以及吸入等情形下具有毒性。中毒症状則依接觸量與接觸方式而有所不同。吸入蓖麻毒者可能在8小時後才會產生中毒症状，首先出現呼吸窘迫、發燒、咳嗽、噁心與胸悶，之後大量出汗並造成肺水腫，最後可能在低血壓及呼吸衰竭中身亡。吞咽者則可能在6小時內出現症状，其中包括帶血嘔吐與腹瀉，並使中毒者脫水，幾天後可能因為器官衰竭而死亡。由於中毒後需要一段時間才會顯現出症状，而且許多症状類似其他疾病，因此當中毒者得知自己中毒時常為時已晚。若是中毒者在3到5天之後仍未死亡，則通常會康復。

目前並無任何蓖麻毒專用的解毒劑，不過已經有疫苗發展出來。此外也可使用對症療法及支持療法進行救治。根據中毒方式，有不同的治療方法，例如幫助呼吸、透過注射方式將液體注入靜脈，以及針對中毒產生的癲癇與低血壓進行治療，或是利用活性碳洗胃。如果是眼睛接觸，則以清水沖洗。