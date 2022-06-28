蔡壁如細數陳時中防疫缺點　「相信台北市選民具辨別優劣的能力」

▲陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨派衛福部長陳時中參選台北市長的態勢漸趨明朗，民眾黨立委蔡壁如28日在臉書表示，她還是相信台北市的選民，具有辨別優劣的能力，一定能選出他們心中最佳台北市長，是會做事、有遠見、能為台北人繼續創造城市光榮感的台北市長。「這點，我對黃珊珊很有信心！台北市民，很挑的。」

針對這兩天也被問關於陳時中參選台北市長的看法，蔡壁如說，如果陳時中決定放下防疫、去選舉，那麼他過去2年多來的防疫成績就會被拿來檢視。

蔡壁如細數，從第一年的缺口罩、缺血氧機、缺疫苗、花蓮有民眾跑著搶疫苗殘劑跌倒的畫面瀝瀝在目，到今年的缺快篩試劑、第一線打仗的醫護缺津貼，防疫物資樣樣缺。開了缺口，卻讓黑心廠商大賺疫情國難財，只要有關係，連小吃店、賣碳粉匣的，都可以進口醫療器材，如果沒有關係，鴻海創辦人郭台銘、慈濟、台積就要感謝政府同意協助進口疫苗。

「再看今年的Omicron病毒，每天確診光是死亡人數就超過百人，期間發生的24小時內火化、多名國人還來不及送醫就死亡，還有至少17個兒童來不及長大，就死在這場疫情，1922通報系統不靈，導致的恩恩爸事件…」。

蔡壁如表示，以上這些，相信到了年底選舉，不管民進黨如何會選舉、如何操弄網軍帶風向，曾經發生過的事實，不會被遺忘。