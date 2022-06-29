她拍照驚嘆芒果下面「多一根」　網全歪樓：旁邊5根更雄偉

記者黃翊婷／綜合報導

夏天就是吃芒果的季節！一名女網友今日（29日）上午在臉書分享2張照片，半開玩笑表示，「長這麼大，我第一次看到芒果的生殖器官！」結果網友們點開照片，重點全部歪到原PO的美甲造型上，並紛紛留言調侃，「妳的指甲比較雄偉」、「我以為是變種的火龍果」、「（指甲）感覺可以直接插水果起來吃」。

▲原PO的美甲造型比芒果更吸睛。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中PO出2張照片，只見她的手上拿著一顆芒果，芒果下方卻長出一根長條狀的部分，讓她忍不住開玩笑道，「長這麼大，我第一次看到芒果的生殖器官！還挺雄偉的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，照片公開之後，掀起網友們熱議的不是形狀奇特的芒果，而是原PO的美甲造型，大家紛紛留言表示，「我注意到的是後面的指甲，哈哈哈，感覺可以直接插水果起來吃」、「以為是什麼突變種，原來是指甲啊」、「剛睡醒，我還以為是變種的火龍果」、「妳的指甲比較雄偉」、「亮點不是芒果，而是指甲」、「這顆是火龍果吧，這麼刺」。還有網友搭上台南市美術館近期超夯的「亞洲的地獄與幽魂」展覽話題，調侃原PO可以去那邊逛逛。

也有部分網友好奇發問，原PO的美甲造型這麼長，會不會影響日常生活，例如上廁所要怎麼擦屁股。對此，原PO也留言解釋，謝謝大家的欣賞，這樣的美甲造型並沒有造成生活上的困擾，上完廁所當然也可以毫無阻礙地擦屁股，「是用指腹，不是用指甲擦。」