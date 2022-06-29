早餐店懇求移車「影響做生意」　網見1處反砲翻：小心被檢舉

▲店家拍下車輛，懇請車主移車。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

有早餐店老闆日前在地方社團發文，PO出一輛汽車照片，說車主影響他做生意，想請對方趕緊移車。結果貼文一出，許多人都不挺店家，「我看街景停這邊沒問題呀！反而是你，桌椅都擺到人行道了」；但也有人認為，「停車有種潛規則，叫做不擋人財路」。能不能停車，意外引起兩派爭論。

店家在地方社團發文，貼出汽車的照片，「誰的愛車？趕快來開走喔！讓我方便做生意吧！」還附上車主的電話，「麻煩車主，明天早上五點前開走，不要再影響別人做生意了，你省了一百塊停車費，我要損失兩千的營業額。」

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▲店家語氣雖然溫和，但網友仍不挺。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

結果貼文底下馬上有人反擊，「看街景停這邊沒問題呀！反而是你桌椅都擺到人行道了，小心會被檢舉哦」、「來檢舉個佔用騎樓營業先，對於別人沒違規卻公審，不如先來檢討相片上的違規」、「沒紅線，不能停？店家卻可佔用騎樓？」

還有網友把貼文轉發到「●【爆廢公社】●」，「為什麼人家不能停呢？地上也沒畫紅線」、「#你餐桌都可以擺騎樓了」、「#他為什不能停呢？」也是引來一片砲轟，「只有我可以，別人不行的概念」、「所以他的店會因為一台車停在那邊就沒生意？我只知道我從來不會因為店家門前有一台車就不去買了。」

▲有網友將原貼文轉發到爆廢公社。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

不過，也有人表示，「停車有種潛規則叫做不擋人財路，早餐店營業時間是05：00~11：30，其他時間你愛怎麼停店家都沒有意見」、「停在人家早餐店正門口就是不行」、「擋人錢財同殺人父母」、「法律以外的我們稱為道德。沒紅線，他也沒有錯，但大多的人也不會去停人家營業的門口，至少會留空間。」