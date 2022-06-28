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5月才摔車！23歲重機網紅翹孤輪慘死　網見炫技片嘆：真的危險

▲苗栗市經國路發生大型重機衝撞路邊停車意外，１死２傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市經國路發生大型重機衝撞路邊停車意外，1死2傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

閻姓網紅25日騎著重機YAMAHA R1，在路上高速「翹孤輪」，落地時重心不穩，高速撞擊路邊的重機後再撞樹，當場失去呼吸心跳。而他生前就經常在IG曬重機，分享壓車、炫技影片，就有網友轉發一段閻男翹孤輪的畫面，勸世道「希望不要再有孤輪的舉動發生了」。

有網友在臉書「●【爆廢公社】●」轉貼閻男在抖音上貼出的翹孤輪影片，直呼「孤輪真的是非常危險的動作，時速100起跳，加上200公斤的車重，甩出去跟卡車撞到一樣，更何況如果是砸到人呢？希望不要再有孤輪的舉動發生了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼有網友在臉書轉發閻男翹孤輪的影片，引發其他人討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，留言處也有人截圖其他影片畫面，可以看到閻男曾在翹孤輪影片中上字，「R1孤起來路要很長不是沒有原因」、「前輪落地時速179」、「差點撞牆」。不過，實際查找閻男IG，應該是為了避免爭議，目前除了已經關閉留言，炫技影片也似乎都刪除了；抖音的部分則是改設為私密帳號，無法直接看到影片。

但事實上，連閻男自己都知道這行為如同賭命，1年前就曾在IG寫下千字「遺言」，「會不會哪一天，我說往哪裡騎，到了才發現、目的地是天堂」、「如果我的這一生，最後是做著我喜歡的事情、騎著我喜歡的車，沒有帶著遺憾離開，那其實我會很開心的」，還在文末表示，「在騎車的時候想想自己想想家人，希望我每次出去騎車都能準時回家，希望我說的那天，永遠不要到來……」

▲▼閻男在IG留下遺言，1年後竟一語成讖。（圖／翻攝當事人IG）

▲閻男在IG留下遺言，1年後竟一語成讖。（圖／翻攝當事人IG）

另外，上個月他在麗寶賽車場摔車，還自我檢討原因，「沒關係，摔一次就是一次經驗，這次摔車大家都叫我不要發，怕以後賣車還有被說話之類的」、「老話一句，車我來摔、你們聽經驗，吸取我的教訓，騎車熱胎很重要，當然能的話不要摔車最好，祝大家行車平平安安。」

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