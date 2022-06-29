墾丁玩水嚇到魂飛！沙鹿師姐「解這關至少2萬」　網激推1招超神

▲墾丁沙灘。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前到墾丁遊玩，戲水過程中，老婆被嚇到魂都沒了，隔天立刻赴台中沙鹿收驚；沒想到，師姐表示，想渡過此關要2萬以上的費用，讓他不禁陷入抉擇，而網友們則歪樓提出妙招，直呼「這樣太座直接痊癒！」

網友深夜在「爆廢公社公開版」發文求助，「昨天帶著老婆在墾丁海灘上玩水！老婆從游泳圈跳下去踩不到地，嚇到魂都沒了，今天她去台中沙鹿收驚，師姐說我老婆卡到陰，是要抓交替的，如果要解這關需要花費2萬元以上，大家有什麼建議呢？」

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從照片中可見，他們要做的是「小人替身」，共2男2女，準備材料有五色豆、白花1朵、白米飯、酒3瓶、大三牲（雞1隻、魚1尾、豬肉1條）、簡單祭品等，除了要手抄2份金剛經；燒化部分有頭髮、指甲、一口氣、2件紙衣、穿過不要的上衣；然後還得準備3件乾淨上衣，好在淨化後穿上。

上面也提到，金紙部分需要大小銀各3顆、更衣10元、金銀財寶各4包、往生錢36顆、路關錢4顆、地府錢4顆、神燈7+7燈（尊王7燈+鬼7燈）；而奉尊王的則要補圓錢3顆、花仔錢3顆、過關錢3顆、本命錢7顆。

▲辦事清單。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到這份辦事的清單，許多人忍不住驚呼，「真專業，順便問一下，有政府立案嗎」、「別了吧！上次老婆也是，我們選比較便宜的8000」、「有沒有統編啊」、「佩服這年代斂財還真專業」、「這家機構有專業！按價目表收費」、「可以刷卡嗎」。

而大多網友也紛紛笑回，「2萬拿去報名學游泳吧」、「以科學的論點來說，泳褲太小件是容易卡到陰」、「噗！2萬塊不如買一個LV給你老婆收驚，好的更快」、「2萬包給太座直接恢復」、「我收3000就好，教她游泳」、「我覺得2萬塊放在太座床頭，應該隔天什麼病都好了」、「懷疑你老婆跟師姐是串通好的」。

另外，不少人建議，「去教會找牧師禱告，一毛錢都不用花」、「前幾天，我兒子同學收驚花700元，版主可以去行天宮，不用錢」、「找大間廟問比較可靠，起碼香火比較旺，神明比較有力」、「先掛大醫院看心身醫學科評估，只要掛號費，沒效再討論」、「去大廟啊～不要找私人宮壇」。

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