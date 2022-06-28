客運椅背放斜秒遭狂拍　他嘆飛機也是「想坐得舒服」！網戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友28日在臉書PO文提問，日前搭乘客運看到一名女乘客只是把椅背放斜一點，竟然馬上遭到後座乘客狂拍制止，他回想起自己有一次搭飛機也遇到相同狀況，所以很疑惑搭乘大眾交通工具時，到底可不可以放低椅背，「有時就想坐得舒服一下而已」。沒想到文章公開之後，引發網友兩派意見論戰。

▲原PO搭飛機也曾被後座乘客要求不要放低椅背。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，前幾天搭乘客運，旁邊的女乘客把椅背放斜一點，沒有放到底，結果馬上被後座的阿姨拍椅子，叫她不要這樣，「我想起有次我搭飛機從上海回台，也是這樣放一下椅背，馬上被後面男士提醒。到底搭大眾交通工具時，可不可以放椅背呀？有時就想坐得舒服一下而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後，掀起網友兩派意見論戰。一派網友認為不要放低椅背比較好，如果要放，可以先和後座的乘客溝通一下，「你這樣放後面的會不舒服啊」、「你的舒服不應該建立在別人的不舒服上面吧，要舒服當然可以，總得先問問別人可不可以接受」、「先問一下後面的人，尊重可能會造成不便的對象」、「我覺得不好，會影響後面的人」。

另一派人則認為，既然客運、飛機的座椅有可以放低椅背的功能，當然可以使用，「不能放的話，設計這個功能就沒意義了啊」、「可以，那是你的權利」、「很多人自己放，卻不喜歡別人放，就是自私」、「要舒服叫計程車啊，不喜歡前面的人放椅子，就不要坐大眾運輸」。

也有網友理性分析，其實可不可以放低椅背，問題不是出在乘客身上，而是座椅的設計問題，不論是客運、飛機還是火車，長久以來都是這樣的設計，「我也遇過前面放（低椅背）的，我不會怎樣，他有他舒服的權利，是客運設計成那樣的。如果我因為他的權利，造成我的不舒服而不讓他放，豈不是因為我的舒服造成他的不舒服嗎？這種問題不是在於乘客，而是客運、飛機、火車的設計。」