蝦皮與元老級夥伴85度C分了　結束「店到店」寄取貨服務

▲蝦皮與85度C永和得和店結束「店到店」寄取貨服務。（圖／翻攝自Google地圖）

記者洪菱鞠／台北報導

電商平台蝦皮購物持續在各縣市開拓蝦皮店到店實體門市，並和85度C、美廉社、OKmart、亞太電信等異業結盟，增加寄取貨服務店點，但有民眾日前發現85度C永和得和店一旁的蝦皮店到店悄悄收攤了，對此，蝦皮證實與元老級夥伴85度C已於6月初正式結束合作，雙方停止寄取貨服務。

為支援用戶寄取貨，蝦皮購物自2021年8月起推出蝦皮店到店後，除了開設直營門市，目前已累積開設超過650間門市，也找其他通路夥伴合作擴大物流服務，去年11/1與85度C永和得和店率先展開合作，同年11/17再新增美廉社，今年2月底跨足電信，首度與亞太電信結合，3/17宣布與超商OKmart共同開通雙向交寄服務，強調蝦皮店到店可寄件到OKmart、OKmart也可以寄件到蝦皮店到店。

其中，85度C永和得和店是蝦皮最早結盟的合作夥伴，堪稱是元老級指標店，也是蝦皮與85度C合作的唯一一家，但有民眾21日前往買蛋糕時，卻發現一旁的蝦皮店到店收攤了，由於附近住宅密集又有國小，即使鄰近還有其他間蝦皮店到店，但85度C人潮不少，認為包裹也不會少到哪裡去，且疫情讓網購消費變多，因此大感震驚。

對此，蝦皮購物表示，持續以開放態度與許多業界夥伴合作，探索開展全新服務模式的可能性，85度C是蝦皮店到店首先開展門市寄取貨服務的夥伴之一 ，雙方打造良好的合作關係，今年6月初由於85度C整體經營規劃，即停止85度C永和得和店的蝦皮店到店寄取件服務。而消費者仍可持續在全台蝦皮店到店門市、與各複合型店點進行寄取貨服務，既有服務維持一切正常，並與各合作夥伴皆有緊密、良好的穩健基礎。