男友用蝦皮偷約小三！她驚見「對話彈出」冷回：我還登著你的帳號

▲男友用蝦皮偷約小三！她點開看到雙方字字句句，不禁當場爆氣。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友發文表示，她近日跟男友不停爭吵，主因是對方家人要求她分擔家務，態度卻理所當然，因此雙方協議各自獨處，給彼此空間冷靜。沒想到，男友馬上轉頭去找先前藕斷絲連的對象，還利用購物平台的訊息功能邀約幽會，讓她忍不住火大發文「你知道我（手機）還登著你的蝦皮嗎？」

原PO在Dcard發文表示，吵架最大原因，無非是男友跟男方家人對她的態度跟要求，「我還沒嫁，就把我當成嫁過去一樣」。有一次，男友姊姊的孩子幼稚園下課，臨時通知她去接，她問了一句「為什麼是我去？」結果男友回答「妳也是算我們的家人，之後也會這樣幫忙，而且妳又不用上班，時間那麼自由。」

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原PO駁斥，她自己在家接案畫畫，也是在上班，「吵不完的永遠都是你家人的態度，還有你幫襯你家人對我不合理的要求，人跟人之間講的是互相，我還以為善待你們，你們也會善待我，是我膚淺低估了！有福之人不入無福之門，他家的門，我是沒法入了！」

兩人大吵一架後，協議各自先獨處冷靜，怎料男友竟透過購物平台App，私訊許久未聯繫的曖昧對象，而且開頭第一句就是「她這幾天都不在，要不帶妳出去走走？」但女方馬上回應「妳不分手還想拖著我多久」，顯然兩人有些過往，顯然已非第一次私下聯繫。

不過，男友繼續說明，「最近跟她（原PO）很常出現口角摩擦，在給我幾天時間吧，這幾天我們出去走走，我跟她把這段時間當冷靜期」。女方質疑「她（原PO）在冷靜，你卻帶我出去玩，我看今天的她，就是未來的我！」男友則信誓旦旦保證「不會的，真的！」

▲小三反嗆男方「我看今天的他，就是未來的我」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看著手機跳出一行又一行訊息，憤怒地發文表示「你知道我（手機）登著你的蝦皮嗎？」她解釋，去年12月促銷，她借用男友蝦皮帳號，用完忘記登出，這段期間也沒跳出什麼訊息，怎料27日一早醒來卻看到這樣的對話。

至於有網友疑惑，原PO是否經濟依賴男友，才被要求分擔家務？對此，原PO回應，她一直沒對男友坦承自己的收入，就是想看對方會不會把她「當成廢人」、「在小事情上利用」，不然平時生活開銷AA制，男友甚至住在她的房子裡，「他不知道是我自己買的，我跟他說我租的，只要求他付電費」。

許多人看完紛紛留言，「第一次看到用蝦皮偷情的，瞎爆了」、「原來這就是傳說中蝦皮開賣場偷吃術」、「為什麼就有這種很怕空窗的人啊」、「好屌，學到了」、「小三算清醒」、「對面知三當三，還算有自覺耶，知道未來的她也會一樣」、「這種男的為什麽還有下一個女友？」、「出去走走＝我想打炮」、「你們知道客服都看得到嗎哈哈哈」。

還有人建議，「其實結婚不是入誰的門，而是跟對方一起組織一個屬於妳們的家庭，不需要跟任何一方的原生家庭綁在一起」、「看了好想按：Hi~請問這個還有嗎？」、「分手前記得利用他的蝦皮帳號反殺一軍」、「原PO快逃！快把他趕出去，還好還沒結婚，真的是恭喜妳了！」

▼完整對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）

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