選不選總統？陳建仁喊「天主自有安排」　綠營大老：不必賴給上帝

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

隨著九合一大選接近，2024總統選戰的熱度也逐漸升溫。擁有民進黨籍的前副總統陳建仁會不會披上戰袍參選備受各界關注，但受訪時並未正面回應，僅稱若能做公僕服務社會，是天主的安排。對此，前立委林濁水直言，「總統應該是個堂堂正正的位置，想當總統，不是做什麼壞事，不必賴給上帝。」

陳建仁因遞件加入民進黨，時機點引發討論，被聯想是算好可以在2024年披戰袍參選總統。面對選舉，陳建仁多次表示，自己最愛做的還是「學術研究」，一定支持民進黨選出來的每一個人，但要為人民服務，也是天主的安排，讓大家的生活可以越來越好。

「總統應該是個堂堂正正的位置，想當總統，不是做什麼壞事，堂堂正正講出來不是很好？不必賴給上帝。」林濁水說，民進黨傳統是個堂堂正正的黨，想入黨，也堂堂正正加入，不要什麼時候入黨都神神秘秘；更不要說，當學者才入黨，當政務官不行這種歪七扭八的奇譚怪論。無論如何，大家總是認為未來的總統最好是堂堂正正的人。

林濁水也批評，照陳建仁的說法，如果選總統，那不是他的最愛，是不得已的。所以如果誰想了解他為什麼非做不得已事不可？那必須去問天主，不要問他。但是天主會答覆誰？令大家對天主好奇起來了。這個應該是陳建仁信了教後對天主最重要的貢獻。