沈富雄斷言綠營必派賴清德選2024　「陳建仁在科學上哪有那麼重要」

▲左起賴清德、蔡英文、陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁加入民進黨被質疑是總統蔡英文的選戰布局，但陳建仁強調，蔡英文事前不知情，副總統賴清德還來詢問入黨目的，而且民進黨人才濟濟，不缺一個陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家。對此，民進黨前立委沈富雄表示，陳建仁只是蔡英文一招可用可不用的棋，2024民進黨的總統候選人，一定姓賴，還酸陳建仁「他在科學上哪有那麼重要」。

陳建仁23日接受媒體人黃光芹專訪時，針對加入民進黨一事，澄清是響應朋友號召，連蔡英文最初都不知情，後來蔡看到資料後，還問「怎麼人家勸你，你就加入？」而賴清德曾詢問他加入民進黨的目的，且「問得很白」，而自己也已講明原因。對於是否投入選戰，陳建仁則說目前醉心學術研究，且民進黨人才濟濟，不缺一個陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家。

對此，沈富雄24日在政論節目《少康戰情室》表示，「講得太美了，他（陳建仁）在科學上哪有那麼重要。」這故事充滿趣味性、戲劇性，頗堪玩味，第一、賴清德竟然會問陳建仁為何入黨；第二、陳建仁不該把賴清德曾來詢問一事告訴媒體人；第三、陳建仁說加入民進黨總統不知道。

沈富雄認為，總統哪裡不知道？起心動念要讓陳建仁入黨的人，一定有跟蔡英文報備，且保證那群人一定是英系的人；不見得像傳言中，蔡英文要拿陳建仁來抵制2024可能候選人的賴清德，但就是有一招棋，可用可不用，「如果你夠乖，我不用；如果你真的太不聽話的話，我把他擺在那邊，讓你會怕」。

接著，沈富雄斷言，2024民進黨的總統候選人，一定姓賴。