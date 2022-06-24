陳建仁駁加入民進黨選總統　他：賴清德2019年3月前也沒說要選

▲左起賴清德、蔡英文、陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁昨澄清是因朋友力邀才加入民進黨，總統蔡英文事前並不知情，而副總統賴清德年初曾詢問入黨目的；對於若被勸進選總統，陳說，目前醉心於學術研究。對此，媒體人黃揚明表示，任何人要做任何決定，都不會在半年、一年之前就定案，賴清德2019年3月前也說沒有要選總統。

陳建仁23日接受媒體人黃光芹專訪，透露去年加入民進黨，是因為有幾個好朋友來號召他加入，大家都認同民進黨理念，且自己當下已是民間學者而非政務官，可以表達個人對政治理念，所以向朋友說「時間剛好對」，對方則說趕緊簽一簽，「就簽完了，故事就結束了」。

陳建仁也說自己加入時，蔡英文都不知道，而賴清德則是在年初出訪回國後，曾詢問他加入民進黨的情形。陳建仁表示，「其實我們都是好朋友，我們有話就直說，他（賴清德）也問得很白」。至於若被勸進選總統，陳建仁回應，目前自己醉心於學術研究，且研究成果還不錯。

對此，黃揚明24日在臉書表示，「任何人要做任何決定，都不會在半年、一年之前就定案。」黃揚明指出，賴清德2019年3月初決定參選民進黨總統初選，但當同年5月受《天下雜誌》訪問時被問「民進黨同志說，你之前都說沒有要選，突然要選總統，非常錯愕，說你突襲，你這個有什麼回應？」

報到刊載，賴清德當時回覆，他是基於對土地的使命，自己在開放登記首日就登記，就是要展現決心，同時讓蔡英文看清他為什麼登記參選；如果是偷襲，應該是在蔡後面登記，或蔡出國訪問時才去登記，自己光明磊落。

黃揚明認為，「也就是說，賴清德在2019年3月之前，也都是說他沒有要參選2020總統大選。因此，無論陳建仁現在怎麼說，賴清德與陳建仁是否可能黨內相爭的懸念，會至少持續到明年3月黨內初選登記截止。」