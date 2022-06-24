　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁駁加入民進黨選總統　黃揚明：賴清德2019年3月前也沒說要選

▲左起賴清德、蔡英文、陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

▲左起賴清德、蔡英文、陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁昨澄清是因朋友力邀才加入民進黨，總統蔡英文事前並不知情，而副總統賴清德年初曾詢問入黨目的；對於若被勸進選總統，陳說，目前醉心於學術研究。對此，媒體人黃揚明表示，任何人要做任何決定，都不會在半年、一年之前就定案，賴清德2019年3月前也說沒有要選總統。

陳建仁23日接受媒體人黃光芹專訪，透露去年加入民進黨，是因為有幾個好朋友來號召他加入，大家都認同民進黨理念，且自己當下已是民間學者而非政務官，可以表達個人對政治理念，所以向朋友說「時間剛好對」，對方則說趕緊簽一簽，「就簽完了，故事就結束了」。

陳建仁也說自己加入時，蔡英文都不知道，而賴清德則是在年初出訪回國後，曾詢問他加入民進黨的情形。陳建仁表示，「其實我們都是好朋友，我們有話就直說，他（賴清德）也問得很白」。至於若被勸進選總統，陳建仁回應，目前自己醉心於學術研究，且研究成果還不錯。

對此，黃揚明24日在臉書表示，「任何人要做任何決定，都不會在半年、一年之前就定案。」黃揚明指出，賴清德2019年3月初決定參選民進黨總統初選，但當同年5月受《天下雜誌》訪問時被問「民進黨同志說，你之前都說沒有要選，突然要選總統，非常錯愕，說你突襲，你這個有什麼回應？」

報到刊載，賴清德當時回覆，他是基於對土地的使命，自己在開放登記首日就登記，就是要展現決心，同時讓蔡英文看清他為什麼登記參選；如果是偷襲，應該是在蔡後面登記，或蔡出國訪問時才去登記，自己光明磊落。

黃揚明認為，「也就是說，賴清德在2019年3月之前，也都是說他沒有要參選2020總統大選。因此，無論陳建仁現在怎麼說，賴清德與陳建仁是否可能黨內相爭的懸念，會至少持續到明年3月黨內初選登記截止。」

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
快訊／PLG年度MVP出爐！　楊敬敏高分獲選
快訊／高雄下水道意外！　30多歲男無生命跡象
台中男吃滷肉飯遭打死　獨留2幼子仍不知慈父已亡
LIVE／吃滷肉飯遭活活打死　5惡煞落網
機工長回家了！初步相驗結果曝　家屬崩潰痛哭
Netflix「最便宜方案」要來了！　比270元更低價
快訊／國1南下「4車連撞」！　車流紫爆回堵4公里
恩恩爸怒了！轟消防局「誣賴」：我家沒有血氧機
獨／殉職機工長勁帥照曝光！　友淚「迷倒女生的大仁哥」
11歲女童遭性侵懷孕！法官不准墮胎：建議替寶寶取名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」：我們深感悲慟與不捨

藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

卸任前無緣大巨蛋完工　柯文著轟中央：大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡

電價7月漲定了　民進黨團：全民埋單台電虧損不公平

國民黨前後任主席相繼訪美　江啟臣後天率隊前進華府進行國會外交

陳建仁駁加入民進黨選總統　他：賴清德2019年3月前也沒說要選

陳時中「來得及搭火車就會上」　林佳龍拚北市：我習慣準時到站

蔡政府升息1.5碼＋漲電價　江啟臣批：民進黨在野時罵漲價無能

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

4樣不用100！板橋必吃　生炒魷魚+炸蘿蔔糕

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

機工長劉尚鈞殉職　朱立倫悼「願英雄安息」：我們深感悲慟與不捨

藍批桃市府打壓　鄭運鵬諷：習慣特權「借了別人就要讓位？」

卸任前無緣大巨蛋完工　柯文著轟中央：大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡

電價7月漲定了　民進黨團：全民埋單台電虧損不公平

國民黨前後任主席相繼訪美　江啟臣後天率隊前進華府進行國會外交

陳建仁駁加入民進黨選總統　他：賴清德2019年3月前也沒說要選

陳時中「來得及搭火車就會上」　林佳龍拚北市：我習慣準時到站

蔡政府升息1.5碼＋漲電價　江啟臣批：民進黨在野時罵漲價無能

捷迅通過配發現金股利5元　今年有新客戶、新產品業績可望再創新高

金髮秀英低胸裙一穿化身「人間BV」！　志效露雪白嫩肌比美

快訊／楊敬敏、辛巴皆以高分獲選PLG年度MVP及年度洋將

不是暗黑版！超級英雄影集「上演群交趴」　假GG、空中啪尺度逼A片

獨／西華飯店傢俱大出清！3日限定「最低4折」先到先搶

林楚茵批侯友宜「詐騙市長」　曝新北釋出資料3疑點

台南安平漁光島溺水頻傳　李啟維建請增加救生據點

快訊／高雄下水道工程傳意外！2工人受困獲救　1人無生命跡象

面試被問「1隻狗有4張嘴」啥字？他答「這字」秒錄取

找無財源發敬老金　柯文哲：負債還發這個債留子孫也不對

政治熱門新聞

即／海軍證實「機工長離世」　生前執勤照曝

快訊／第二市場鬥毆釀1死　盧秀燕回應了

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

Novavax將抵台　北市主張65歲↑先接種

S-70C機工長離世...蔡英文悲痛　指示全力照護住院3名人員

陳世軒為恩恩案槓上卓冠廷　「音檔遲遲不給恩恩爸！」

快訊／提告黃國昌館長氣炸　陳明文回應了

恩恩案侯友宜願負全責　蘇貞昌：應以同理心理解恩恩爸媽心情

快訊／彭文正、林環牆稱論文案有新進展　蔡英文律師反擊：顯非事實

「暴走女外科」登蔡英文Podcast　洩第二季新進度

葉毓蘭喊「只有恩恩的命是命？」　要指揮中心注意這件事

林智堅幕僚嗆高虹安不懂地方行政　民眾黨斥抹黑：錯誤引用

金門美女刺客周曉芸出聲護柯P

恩恩案侯友宜喊扛責！　藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台

更多熱門

相關新聞

台灣「共存」政策未做好準備？　陳建仁認了：有晚一點開始

台灣「共存」政策未做好準備？　陳建仁認了：有晚一點開始

隨著新冠疫情趨緩，快篩、抗病毒藥、疫苗等防疫資源也逐漸到位，但當初疫情剛爆發之際，也出現防疫、醫療資源不足的情況，回頭檢視中央是否第一時間準備好共存，前副總統陳建仁表示，「不可諱言，我們有晚一點開始」，因此蔡英文後來緊急召開會議，才有後續增加快篩試劑量能、採購兒童疫苗等措施。

台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可以考慮

台灣何時開放邊境？陳建仁：7、8月可以考慮

陳建仁挺陳時中選台北市長

陳建仁挺陳時中選台北市長

陳時中下一步　他拿這張照片喊：畢業照嗎？

陳時中下一步　他拿這張照片喊：畢業照嗎？

拜登將展開歐洲訪問行程：可能不造訪烏克蘭

拜登將展開歐洲訪問行程：可能不造訪烏克蘭

關鍵字：

賴清德陳建仁黃揚明總統2024

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

陳文茜認「病越來越重」：活不好死不了

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

機工長家屬放棄急救　同袍列隊送行：回家了

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

女車禍癱瘓「尪照顧16年提離婚」

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面