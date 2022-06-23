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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣「共存」政策未做好準備？　陳建仁認了：有晚一點開始

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

隨著新冠疫情趨緩，快篩、抗病毒藥、疫苗等防疫資源也逐漸到位，但當初疫情剛爆發之際，也出現防疫、醫療資源不足的情況，回頭檢視中央是否第一時間準備好共存，前副總統陳建仁表示，「不可諱言，我們有晚一點開始」，因此蔡英文後來緊急召開會議，才有後續增加快篩試劑量能、採購兒童疫苗等措施。

回溯今年疫情，中央疫情指揮中心在四月面對陸續增加的確診者時，仍希望採取清零，對此陳建仁說，其實一月時他便主張要與病毒共存，因為Omicron感染力實在太強，按數據推算，若有十波Omicron疫情，將有一百億人感染，面對這種感染力，邊境管制也防不勝防。

然而，Omicron入侵速度跌破所有人眼鏡，陳建仁坦言，原本專家都預判台灣會像日本或澳洲，確診數逐日緩緩爬升，但最後卻是像韓國及香港，短時間內確診數暴增。

對於共存條件，陳建仁直言，與病毒共存應具備的三個要素：疫苗普及率高、快篩試劑充足、抗病毒藥物充足，但事前政府並未準備好，「不可諱言，我們有晚一點開始」，他也在接受英國《衛報》專訪時承認，病毒入侵過快，因此快篩試劑也花了一段時間才向國外買到。

陳建仁表示，因此蔡英文後來緊急召開會議，共同確立將重點放在預防重症、及早發現，並適切治療，才有後續增加快篩試劑量能、採購兒童疫苗與抗病毒藥物、「陽性即確診」等措施。

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